Animation δείχνει πώς λειτουργούν οι διατρητικές βόμβες, που μεταφέρουν τα stealth των ΗΠΑ και στοχεύουν τις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Ένα animation που δείχνει πώς λειτουργούν οι διατρητικές βόμβες, αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο ο στρατός των ΗΠΑ έχει στοχεύσει τις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν. Το θέμα προέκυψε μετά από αναφορές ότι η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία χρησιμοποίησε μαχητικά αεροσκάφη stealth για να πλήξει υπόγειες μονάδες στο Ιράν, με τη συμμετοχή τεσσάρων βομβαρδιστικών B-2 Spirit.

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν την επίθεση τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου , με τα μαχητικά αεροσκάφη stealth να απογειώνονται από αεροπορική βάση στο Μιζούρι και να πετούν ασταμάτητα μέχρι τον στόχο, ρίχνοντας δεκάδες βόμβες των 2.000 λιβρών πάνω από το Ιράν πριν επιστρέψουν απευθείας στη βάση τους.

Το Northrop B-2 Spirit

Το Northrop B-2 Spirit που χρησιμοποιήθηκε στην αποστολή είναι ένα αμερικανικό βαρύ, στρατηγικό βομβαρδιστικό μεγάλου βεληνεκούς με τεχνολογία stealth, σχεδιασμένο να διαπερνά τις εχθρικές άμυνες.

Ο σχεδιασμός του το καθιστά πρακτικά μη ανιχνεύσιμο, ενώ μπορεί να μεταφέρει τόσο συμβατικά όσο και πυρηνικά όπλα συνολικού βάρους έως και 40.000 λιβρών. Συνολικά κατασκευάστηκαν 21 αεροσκάφη B-2 Spirit μεταξύ 1988 και 2000, με 19 ή 20 να εκτιμάται ότι παραμένουν σε ενεργή υπηρεσία. Τα αεροσκάφη αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Λιβύη και το Κόσοβο.

Στην πιο πρόσφατη αποστολή τους, τα B-2 χρησιμοποιήθηκαν για να στοχεύσουν ιρανικές εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευαστεί βαθιά κάτω από βουνά και αποτελούνται από διαφορετικούς θαλάμους, απομονωμένους μεταξύ τους. Λόγω της φύσης αυτών των εγκαταστάσεων, η αποστολή απαιτεί σύνθετα οπλικά συστήματα και μεγάλες ποσότητες εξειδικευμένων πυρομαχικών ώστε να καταστραφούν ολοκληρωτικά.

Το animation που δείχνει τη λειτουργία των stealth

Το παρακάτω animation, που κοινοποιήθηκε στο YouTube από το LifeAda, δείχνει πώς τα μαχητικά αεροσκάφη stealth πετούν σε εξαιρετικά μεγάλο ύψος ώστε να παραμένουν αόρατα στα ραντάρ. Οι διατρητικές βόμβες είναι εξοπλισμένες με σύστημα GPS και αδρανειακό σύστημα πλοήγησης (INS), τα οποία τις καθοδηγούν προς τον στόχο μόλις απελευθερωθούν από το αεροσκάφος.

«Το σημαντικότερο είναι ότι δεν χρησιμοποιούνται προωθητήρες μέσα σε αυτή τη βόμβα», αναφέρει η αφήγηση του βίντεο. «Το GPS και το INS τροφοδοτούν με δεδομένα τα πτερύγια στο πίσω μέρος, τα οποία ελέγχονται από κινητήρα και μπορούν να ρυθμιστούν με τέτοιον τρόπο ώστε να κατευθύνουν με ακρίβεια τη βόμβα προς τον στόχο της».

Κατά την πτώση της, λόγω της βαρύτητας, η βόμβα «απορροφά τεράστια κινητική ενέργεια», επιτρέποντάς της να φτάσει σε ταχύτητα ίση με την ταχύτητα του ήχου. Όταν το ρύγχος της βόμβας χτυπήσει στην πρόσοψη του καταφυγίου, ένας αισθητήρας πρόσκρουσης παράγει σήμα προς τον εσωτερικό εξοπλισμό. «Από εκεί, το σήμα μεταφέρεται στον μικροελεγκτή και στον ψηφιακό πυροκροτητή καθυστέρησης, ο οποίος ενεργοποιεί τον χρονοδιακόπτη μόλις συμβεί η πρόσκρουση».

Το σύστημα αναλύει ταυτόχρονα τη δύναμη πρόσκρουσης και το βάθος διείσδυσης, οδηγώντας σε έκρηξη μέσα σε 100 χιλιοστά του δευτερολέπτου. «Μόλις ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση, το σήμα φτάνει στη μονάδα πυροδότησης και την ενεργοποιεί, παράγοντας παλμό κρούσης με υψηλή τάση και ένταση ρεύματος».

Η συνολική διαδικασία προκαλεί ανάφλεξη, δημιουργώντας τεράστια πίεση και θερμοκρασία. Το περίβλημα διαρρηγνύεται, ενώ ο μηχανισμός της βόμβας παραμένει άθικτος, επιτρέποντας στο ωστικό κύμα να πλήξει πρώτα τη δομή του στόχου πριν από την τελική έκρηξη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ