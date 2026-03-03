Συστοιχία Patriot στέλνει στο νησί της Καρπάθου η ελληνική κυβέρνηση μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Απέπλευσαν οι δύο ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» με προορισμό την Κύπρο, για την ενίσχυση της αεράμυνας του νησιού. Η αποστολή σηματοδοτεί την πρώτη πραγματική επιχειρησιακή ανάπτυξη της υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra «Κίμων», η οποία εντάσσεται πλέον ενεργά στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου.

Την ίδια στιγμή, συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι φρεγάτες αναμένονται στην Κύπρο, την Τετάρτη (4/3) ενώ τέσσερα F-16, ήδη έχουν σταθμεύσει στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Οι δύο ελληνικές φρεγάτες που έχουν αποπλεύσει προς την Κύπρο το πρωί της Τρίτης (3/3) βρίσκονταν στη θαλάσσια περιοχή της Παροναξίας και αναμένεται να καταπλεύσουν στη Λεμεσό αύριο το πρωί (4/3).

Παράλληλα, τέσσερα ελληνικά μαχητικά F‑16 βρίσκονται στο αεροδρόμιο της Πάφου σε κατάσταση ετοιμότητας πέντε λεπτών, με αποστολή την άμεση αντιμετώπιση πιθανών απειλών που ενδέχεται να προσεγγίσουν τον κυπριακό εναέριο χώρο.

Στην Κύπρο ο Δένδιας

Στο μεταξύ, στην Κύπρο μεταβαίνει σήμερα Τρίτη (3/3) και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΓΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη. Ειδικότερα, ο κ. Δένδιας έκανε γνωστό ότι, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη καθώς επίσης ότι ο ίδιος βρίσκεται τις τελευταίες δύο ημέρες σε συνεχή διαρκή επικοινωνία με τον ομόλογό του, υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα.

Νέα κινητικότητα παρατηρήθηκε στη βάση του Ακρωτηρίου το βράδυ της Δευτέρας. Κυπριακή κυβερνητική πηγή δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τα ιρανικής κατασκευής drones που έπληξαν τη βρετανική βάση στη νήσο είχαν εκτοξευθεί από τον γειτονικό Λίβανο.

