Βομβαρδιστικά stealth B-2 απογειώθηκαν από τις ΗΠΑ: Που μπορούν να «χτυπήσουν» (vid)

Δύο βομβαρδιστικά stealth B-2 Spirit της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, απογειώθηκαν από το Μιζούρι και φέρεται να κατευθύνονται προς τον Ινδικό Ωκεανό.

Συναγερμός έχει σημάνει μετά την είδηση της απογείωσης δύο βομβαρδιστικών stealth B-2 Spirit της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, την στιγμή που οι συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν συνεχίζονται.

Ο προορισμός των βομβαρδιστικών stealth B-2, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα πτήσεων, φαίνεται να είναι η στρατηγικής σημασίας αμερικανική βάση Diego Garcia στον Ινδικό Ωκεανό.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δεξαμενόπλοια καυσίμων συγκροτήθηκαν σε δύο ομάδες των τεσσάρων και συνδέθηκαν με τα stealth βομβαρδιστικά πάνω από το Κάνσας. Τα B-2 έφεραν το κωδικό κλήσης «MYTEE21», που έχει συνδεθεί και στο παρελθόν με αποστολές μεγάλου στρατηγικού βεληνεκούς.

B-2 stealth bombers are on the move from Whiteman Air Force Base in Missouri towards the Pacific.

Το B-2 Spirit (γνωστό και ως Stealth Bomber) είναι ένα Αμερικανικό στρατηγικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος, το οποίο διαθέτει τεχνολογία χαμηλής παρατηρησιμότητας (stealth) και έχει σχεδιαστεί να διεισδύει σε πυκνές αντιαεροπορικές άμυνες ενώ είναι σε θέση να μεταφέρει συμβατικά και πυρηνικά όπλα. Το βομβαρδιστικό έχει πλήρωμα δύο πιλοτών και μπορεί να μεταφέρει έως και ογδόντα βόμβες των 500 λιβρών (230 κιλά) κλάσης JDAM GPS, ή δεκαέξι B83 πυρηνικές βόμβες των 2.400 λιβρών (1.100 κιλά). Το Β-2 είναι τα μόνο stealth αεροσκάφος που μπορεί να μεταφέρει μεγάλο φορτίο όπλων αέρος-επιφανείας. Το stealth προφίλ τους τα καθιστά σχεδόν αόρατα στα περισσότερα ραντάρ, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να φτάσουν σε βάθος πίσω από εχθρικές γραμμές χωρίς έγκαιρη προειδοποίηση.

Η επιχειρησιακή τους εμβέλεια ξεπερνά τα 6.000 ναυτικά μίλια χωρίς ανεφοδιασμό, ενώ μπορούν να μεταφέρουν φορτίο όπλων έως και 40.000 λίβρες στο εσωτερικό τους. Σημαντικότερο όλων, είναι εξοπλισμένα για να φέρουν το GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) — μια βόμβα ακριβείας 30.000 λιβρών, ειδικά σχεδιασμένη για να καταστρέφει υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις. Κάθε B-2 μπορεί να μεταφέρει δύο τέτοιες βόμβες, επιτρέποντας του να στοχεύσει πολλαπλές υπόγειες εγκαταστάσεις σε μία μόνο αποστολή.

🇮🇷🇮🇱🇺🇸 — B-2 stealth bombers appear to have taken off from Missouri.



➡️Eight tankers are in flight, headed the same direction, refueling the B-2 bombers over Kansas.



➡️Audio confirms NITRO61 flt (KC-135) is refueling MYTEE21 flt (B-2)