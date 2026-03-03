«Είμαστε δύο κράτη, αλλά ένα έθνος»: Οι εξελίξεις σε Ελλάδα και Κύπρο εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Η κρίση στη Μέση Ανατολή σβήνει το «μακριά από εμάς» και φέρνει Ελλάδα και Κύπρο σε αυξημένη εγρήγορση.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τρέχουν με τέτοιο ρυθμό που διέλυσαν εν ριπή οφθαλμού τη βολική αίσθηση του «κείται μακράν». Μέσα σε λίγες ώρες, η ένταση άγγιξε την Ανατολική Μεσόγειο, έφερε την Κύπρο στο κάδρο, ανέβασε επίπεδο επιφυλακής σε Ελλάδα και Μεγαλόνησο και άνοιξε ένα δεύτερο μέτωπο που δεν φαίνεται πάντα στην πρώτη εικόνα: την οικονομία, την ενέργεια και τη ναυτιλία.

Από την ενεργοποίηση του κοινού αμυντικού δόγματος και τις κινήσεις ενίσχυσης σε αέρα και θάλασσα, μέχρι το σοκ στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου και την αναταραχή στα δρομολόγια της ναυτιλίας, παρακάτω είναι συγκεντρωμένα συνοπτικά όλα όσα αφορούν άμεσα την Ελλάδα και την Κύπρο, όπως διαμορφώνονται σήμερα.

Η Γαλλία στέλνει στρατιωτική βοήθεια στην Κύπρο

Η Γαλλία προχωρά σε ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου, αποστέλλοντας αντιπυραυλικά συστήματα, μέσα anti drone και μία φρεγάτα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το ΚΥΠΕ, μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Όπως αναφέρεται, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ενημερώθηκε τα ξημερώματα από τον Εμανουέλ Μακρόν. Είχαν προηγηθεί δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες τη Δευτέρα, στη διάρκεια των οποίων ο Κύπριος Πρόεδρος υπέβαλε σχετικό αίτημα προς τον Γάλλο ομόλογό του.

Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι, πέρα από την πρώτη φρεγάτα, η Γαλλία σχεδιάζει να αποστείλει προσεχώς και δεύτερη.

Παράλληλα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης έθεσε αίτημα για αποστολή φρεγάτας και προς τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, σε επικοινωνία που είχαν τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, ο κ. Μερτς εμφανίστηκε θετικός, με την τελική απόφαση να αναμένεται άμεσα από τη γερμανική κυβέρνηση.

Φρεγάτες και F-16 στην Κύπρο - Πυροβολαρχία Patriot στην Κάρπαθο

Εντός της ημέρας αναμένεται να μεταφερθεί συστοιχία Patriot στην Κάρπαθο, με στόχο την ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας στην περιοχή, μέσα στο κλίμα των κρίσιμων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ.

Στο ίδιο πλαίσιο, στο αεροδρόμιο της Πάφου βρίσκονται ήδη σε κατάσταση ετοιμότητας δύο ζεύγη F 16, με αποστολή την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων εισερχόμενων απειλών. Παράλληλα, εν πλω κινούνται οι φρεγάτες Κίμων και Ψαρά, με τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού να βρίσκονται στα όρια της Παροναξίας και να εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν την Κύπρο αύριο το πρωί.

Στην Κύπρο ο Νίκος Δένδιας - Ενεργοποιήθηκε το κοινό αμυντικό δόγμα

Η κίνηση αυτή αποφασίστηκε την ώρα που ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη, βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης (03/03) στην Κύπρο, μετά την ενεργοποίηση του κοινού αμυντικού δόγματος Ελλάδας και Κύπρου, στον απόηχο των drones που αναχαιτίστηκαν στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Ο Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Ν. Χριστοδουλίδη και θα έχει συνεργασία με τον Κύπριο ομόλογό του Βασίλη Πάλμα, με αντικείμενο τον συντονισμό ενεργειών και τα σενάρια διαχείρισης σε περίπτωση περαιτέρω αποσταθεροποίησης.

«Η Ελλάδα ενεργοποίησε όλο το πλέγμα των συμμαχιών που έχει και βεβαίως με την Κύπρο. Είμαστε δύο κράτη, αλλά ένα έθνος», σχολίασε γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις ο υπουργός δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης στον ΣΚΑΪ. «Σε μια τέτοια στιγμή η Ελλάδα έχει την εθνική της αυτοπεποίθηση, γιατί έχει την καλύτερη αμυντική ικανότητα που είχε ποτέ. Τα προηγούμενα χρόνια η Ελλάδα έκανε δύο πράγματα. Διεθνείς συμμαχίες και ενίσχυσε πάρα πολύ την αμυντική της ικανότητα. Αυτό της επιτρέπει, διαθέτοντας ένα από τα ισχυρότερα πολεμικά πλοία της περιοχής, και ένα από τα ισχυρότερα αντιαεροπορικά συστήματα που φέρει η μια φρεγάτα, συν τα δύο ζεύγη των F-16 που είναι αναβαθμισμένα, να παρέχει μια ομπρέλα στην Κύπρο, δηλαδή σε ένα τμήμα του ελληνικού έθνους».

Τι περιμένουμε στην Ελλάδα με τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου

Οι αγορές κοιτάζουν πλέον σχεδόν αποκλειστικά την ενέργεια, με τα σενάρια για το πετρέλαιο να μιλούν ακόμη και για τιμές πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, αν η σύγκρουση κρατήσει και αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά ή έστω υπό διαρκή απειλή. Το κρίσιμο δεν είναι μόνο το ιρανικό μερίδιο στο πετρέλαιο, αλλά ότι από το ίδιο πέρασμα βγαίνει μεγάλο μέρος της παραγωγής και άλλων χωρών του Κόλπου, άρα αρκεί η παρατεταμένη αβεβαιότητα για να ανεβάσει ασφάλιστρα κινδύνου, ναύλα και τελικά τις διεθνείς τιμές.

Στην Ελλάδα, τα αρμόδια υπουργεία παρακολουθούν κυρίως την πορεία του Brent, αλλά το μήνυμα που εκπέμπεται είναι πως η άνοδος διεθνώς δεν περνά αυτομάτως στην αντλία. Τα διυλιστήρια τιμολογούν με βάση τη χρηματιστηριακή τιμή της ημέρας, οπότε μια απότομη αύξηση λίγων ημερών συνήθως μεταφέρεται σταδιακά στις τιμές των καυσίμων, όχι με το πρώτο σοκ. Αν όμως η άνοδος επιμείνει, τότε αρχίζει να «γράφει» πιο καθαρά και στην αντλία και στη χονδρική, με κίνδυνο να πιεστούν μεταφορές και αγαθά.

Στο φυσικό αέριο, η εικόνα είναι ήδη πιο «νευρική» σήμερα. Στο ευρωπαϊκό TTF, τα συμβόλαια του Απριλίου εμφανίζονται αισθητά υψηλότερα σε σχέση με την περασμένη Παρασκευή, με τις τιμές να κινούνται γύρω στα 38 με 39 ευρώ ανά MWh, από περίπου 32 ευρώ ανά MWh στο τελευταίο κλείσιμο της εβδομάδας. Η ανησυχία συνδέεται με το γενικότερο ράλι του πετρελαίου αλλά και με το τι θα γίνει με τις ροές LNG που περνούν από την περιοχή, ακόμη κι αν η Ευρώπη εμφανίζεται λιγότερο εκτεθειμένη από την Ασία.

Για την Ελλάδα, που εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από εισαγόμενη ενέργεια, ο συνδυασμός ακριβότερου πετρελαίου και άλματος στο φυσικό αέριο μπορεί να πιέσει το ενεργειακό κόστος, να περάσει σε τιμές ρεύματος και να τροφοδοτήσει νέο γύρο πληθωριστικών πιέσεων. Με απλά λόγια, αν δεν εκτονωθεί γρήγορα η κρίση, οι επιπτώσεις δεν θα μείνουν στις οθόνες των χρηματιστηρίων αλλά θα αρχίσουν να φαίνονται και σε λογαριασμούς και σε μεταφορές.

