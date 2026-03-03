Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι πρώτες εικόνες με τον Αμερικανό πιλότο που έπεσε με αλεξίπτωτο στο Κουβέιτ, με τους ντόπιους να τον περνούν για Ιρανό στρατιώτη.

Λίγο μετά τις πρώτες επιθέσεις των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, σημειώθηκε ένα ατύχημα, όταν ένα F15 του αμερικανικού στρατού καταρρίφθηκε κατά λάθος στο Κουβέιτ, με τον πιλότο να χρησιμοποιεί το αλεξίπτωτό του και να σώζεται.

Όπως φαίνεται από πλάνα που κυκλοφόρησαν στα social media, μια ομάδα κατοίκων του Κουβέιτ πλησίασαν απειλητικά τον πιλότο, όταν εκείνος προσγειώθηκε στο έδαφος καθώς δεν γνώριζαν ότι επρόκειτο για Αμερικανό.

Ένας άνδρας κρατάει ένα σίδερο και τον πλησιάζει απειλητικά. Ο πιλότος ακούγεται να φωνάζει: «Πίσω! Σταμάτα, είμαι Αμερικανός!» και ενώ οι ντόπιοι φτάνουν όλο και πιο κοντά του, πιστεύοντας ότι είναι Ιρανός.

Τελικά, αφού καταλαβαίνουν ότι είναι Αμερικανός κάνουν πίσω. Ο πιλότος επέβαινε σε ένα από τα τρία σκάφη των ΗΠΑ που καταρρίφθηκαν στο Κουβέιτ την Δευτέρα. Το US CENTCOM ενημέρωσε ότι και τα έξι μέλη του πληρώματος εκτινάχθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για ιατρικό έλεγχο.

