Πόλεμος Ιράν: Το «ευχαριστώ» του Φειδία προς την Ελλάδα για τη βοήθεια στην Κύπρο (vid)

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τα τελευταία 24ωρα είναι δραματικές και καταιγιστικές, με το κάδρο των επιχειρήσεων να επεκτείνεται επικίνδυνα, φτάνοντας χτες μέχρι την Κύπρο, εκεί όπου «χτυπήθηκε» με drone η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Η ένταση του χτυπήματος μπορεί να ήταν περιορισμένη, ωστόσο ήταν αρκετή ώστε να προκαλέσει ανησυχία στους Κυπρίους, οι οποίοι είδαν το Ιράν να καταφέρνει χτύπημα σε έδαφος που -γεωγραφικά αλλά όχι ουσιαστικά- ανήκει στην Κύπρο.

Στη αναταραχή που προκλήθηκε το βράδυ της Κυριακής, η Ελλάδα λειτούργησε άμεσα με πυροσβεστικό τρόπο, συνδράμοντας στην στρατιωτική και αμυντική ενίσχυση της Μεγαλονήσου. Την κίνησή της αυτή, έσπευσε να ευχαριστήσει ο γνωστός Κύπριος YouTuber και Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, με βίντεο που ανέβασε στα SoMe.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη βοήθεια να αμυνθούμε ενάντια στις επιθέσεις κατά των βάσεων στην Κύπρο», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Φειδίας, έχοντας ως φόντο την ελληνική σημαία και συνεχίζει: «Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που ανταποκρίθηκε αμέσως μετά το χτύπημα της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι στέλνοντας δύο πολεμικά πλοία και δύο F16 με σκοπό την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντι-drone άμυνας της Κύπρου»

Κλείνοντας το βίντεο, ο Φειδίας άφησε αιχμές για τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν συνέδραμαν στρατιωτικά, αλλά αρκέστηκαν στην πολιτική και μόνο στήριξη.

