Η άγνωστη τροφή που επιταχύνει την καύση λίπους σχεδόν χωρίς θερμίδες και διατίθεται σε όλα τα σούπερ μάρκετ (vid)

Το skyr είναι ένα παραδοσιακό ισλανδικό γαλακτοκομικό και τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται ως η κορυφαία επιλογή για όσους αθλούνται, προσφέροντας υπερδιπλάσια πρωτεΐνη σε σχέση με το γιαούρτι.

Σε μία εποχή όπου το crossfit, το τρέξιμο και το padel γίνονται όλο και πιο δημοφιλή, τα ράφια των σούπερ μάρκετ γεμίζουν με προϊόντα που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και ασβέστιο.

Ειδικά, για τα γιαούρτια με υψηλή πρωτεΐνη η κατάσταση έχει πλέον ξεφύγει και είναι πολυάριθμα στα ράφια όλων των σούπερ μάρκετ. Επίσης και το κεφίρ έχει αναδειχθεί σε ισχυρό υποκατάστατο, κερδίζοντας έδαφος στις αγορές.

Όμως, υπάρχει μία επιλογή που περιέχει πολύ περισσότερη πρωτεΐνη και απ' τα δύο και είναι διαθέσιμη σχεδόν σε όλα τα καταστήματα.

Ο ιδιαίτερος τρόπος παραγωγής του Skyr που το κάνει μοναδικό

Ο λόγος για το Skyr, το γαλακτοκομικό που, αν και μοιάζει εξωτερικά με γιαούρτι, στην πραγματικότητα είναι φρέσκο χτυπημένο τυρί που παρασκευάζεται από αποβουτυρωμένο γάλα.

Η παραγωγή του περιλαμβάνει τη ζύμωση του τυριού με συγκεκριμένες καλλιέργειες βακτηρίων και την απομάκρυνση του υγρού ορού γάλακτος με σουρωτήρι. Σε αντίθεση με το γιαούρτι, για την παρασκευή μίας ποσότητας skyr, απαιτείται τετραπλάσια ποσότητα γάλακτος, γεγονός που δικαιολογεί την ιδιαίτερη υφή και τις ιδιότητές του.

Skyr: Η τροφή των Βίκινγκ που ανακαλύφθηκε το 874 μ.Χ.

Το εντυπωσιακότερο στοιχείο για το Skyr, όμως, είναι η προέλευσή του. Οι πρώτες καταγραφές του χρονολογούνται στο μακρινό έτος 874 μ.Χ., όταν οι Νορβηγοί Βίκινγκς άρχισαν να φτάνουν στην Ισλανδία.

Εκεί, καταναλωνόταν ήδη ως βασικό φαγητό και ήταν απαραίτητο για την επιβίωση στους κρύους, μεγάλους και βαριούς χειμώνες. Μάλιστα, επιβιώνουν μέχρι και σήμερα οι αυθεντικές συνταγές.

Η τεράστια διατροφική αξία του Skyr: Γιατί το κάνει πιο ιδιαίτερο από το γιαούρτι και το κεφίρ

Από διατροφικής άποψης, το Skyr χαρακτηρίζεται από τεράστια περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (περίπου 10 έως 11 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια προϊόντος), ενώ αποτελεί εξαιρετική πηγή ασβεστίου και φωσφόρου (ένα κεσεδάκι καλύπτει το 20% της ημερήσιας κατανάλωσης ασβεστίου).

Επιπλέον, τα προβιοτικά του το καθιστούν ιδανικό για τη βελτίωση της πέψης, ενώ βοηθάει και στη διατήρηση της σταθερής αρτηριακής πίεσης, ενισχύοντας τη μυϊκή μάζα.

Λόγω του αποβουτυρωμένου γάλακτος, έχει - σχεδόν - μηδενικά λιπαρά, ενώ τα 100 γραμμάρια χωρίς ζάχαρη δεν ξεπερνούν τις 65 θερμίδες, αποτελώντας την τέλεια επιλογή για όποιον θέλει να παραμείνει υγιής.

