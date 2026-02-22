Σούπερ μάρκετ «πάγωσε» ταμείο και απέτρεψε κλοπή – Πώς λειτουργεί η νέα μέθοδος

Συνελήφθη 53χρονος στη Φλόριντα όταν υπάλληλος ενεργοποίησε «πάγωμα» στο ταμείο αυτοεξυπηρέτησης. Πώς εφαρμόζεται το νέο μέτρο ασφαλείας στα σούπερ μάρκετ.

Μια νέα τακτική ασφαλείας σε ταμεία αυτοεξυπηρέτησης φαίνεται πως απέδωσε καρπούς σε σούπερ μάρκετ της Φλόριντα, όταν 53χρονος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω για απόπειρα κλοπής.

Ο Γουίλιαμ Μονρόε Χάους, 53 ετών, επιχείρησε -σύμφωνα με την έκθεση σύλληψης- να αποχωρήσει χωρίς να πληρώσει για το σύνολο των προϊόντων που είχε επιλέξει για αγορά. Όπως διαπιστώθηκε, δεν σάρωνε όλα τα είδη στο ταμείο αυτοεξυπηρέτησης, τοποθετώντας ορισμένα απευθείας σε σακούλες.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα στη Φλόριντα και, όπως μετέδωσε η βρετανική εφημερίδα The Sun, υπάλληλος που παρακολουθούσε τις συναλλαγές ενεργοποίησε εξ αποστάσεως τη λειτουργία «παγώματος» του ταμείου. Η συναλλαγή διακόπηκε άμεσα, αναγκάζοντας τον πελάτη να ζητήσει υποστήριξη για να συνεχίσει.

Πώς λειτουργεί το «πάγωμα» της συναλλαγής

Το συγκεκριμένο μέτρο επιτρέπει στο προσωπικό να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τα προϊόντα που σαρώνει κάθε πελάτης. Εφόσον διαπιστωθεί ασυμφωνία ή ύποπτη κίνηση, το ταμείο μπορεί να τεθεί σε προσωρινή παύση από απόσταση.

Η διαδικασία μπλοκάρει τη συναλλαγή και απαιτεί παρέμβαση υπαλλήλου πριν αυτή ολοκληρωθεί. Όπως ανέφερε εργαζόμενος στο μέσο ενημέρωσης, «μπορούν να δουν όλα όσα σαρώνετε και να σταματήσουν τη συναλλαγή αν χρειαστεί».

Παρά την ενεργοποίηση του μέτρου, ο 53χρονος φέρεται να συνέχισε να τοποθετεί προϊόντα σε σακούλες. Πλήρωσε τελικά μόνο για μέρος των ειδών και επιχείρησε να αποχωρήσει, όμως τον σταμάτησε η ασφάλεια του καταστήματος και οδηγήθηκε στο γραφείο Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων, όπου του πέρασαν χειροπέδες.

Το ποινικό παρελθόν και η αποφυλάκιση

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, ο Χάους διαθέτει εκτεταμένο ποινικό μητρώο με πολλαπλές καταδίκες για κλοπές, από το 1991 έως και το 2011. Μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στις φυλακές της κομητείας Λέικ, ενώ αφέθηκε ελεύθερος στις 5 Φεβρουαρίου, αφού κατέβαλε εγγύηση ύψους 2.500 δολαρίων.

Η υπόθεση αναδεικνύει την αυξανόμενη χρήση τεχνολογικών λύσεων στα σούπερ μάρκετ, καθώς οι επιχειρήσεις επιχειρούν να περιορίσουν τις απώλειες από κλοπές στα ταμεία αυτοεξυπηρέτησης.

