Ομάδα έξι τζογαδόρων έβγαλε εκατομμύρια από τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν
Κατά τη χθεσινή ημέρα (28/02), όπου ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές και πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, κάποιοι έβγαζαν μία περιουσία.
Ενώ ο κόσμος παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα τα αντίποινα του Ιράν σε χώρες όπως το Ισραήλ, το Ντουμπάι και το Κουβέιτ, καθώς και την είδηση του θανάτου του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε πλατφόρμες όπως το Polymarket, όπου μπορεί κανείς να στοιχηματίσει - πια - τα πάντα, σημειώθηκε καταιγισμός πονταρισμάτων για το αν οι ΗΠΑ έπλητταν το Ιράν με αεροπορικές επιδρομές.
Σύμφωνα με την πλατφόρμα αναλύσεων Bubblemaps, έξι λογαριασμοί κέρδισαν περίπου 1,2 εκατομμύρια δολάρια στοιχηματίζοντας πως οι ΗΠΑ θα χτυπούσαν το Ιράν ακριβώς στις 28 Φεβρουαρίου! Οι περισσότεροι απ' αυτούς τοποθέτησαν τα χρήματά τους μόλις 24 ώρες πριν από τις επιθέσεις, γεγονός που «πυροδότησε» έντονες φήμες, πως υπήρχε εσωτερική πληροφόρηση.
Ακόμη και αλλαγή εξουσίας υπήρξε στο... μενού. 31 εκατομμύρια δολάρια τοποθετήθηκαν για το αν ο Χαμενεΐ θα παρέμενε στην εξουσία μέχρι και τις 31 Μαρτίου. Βεβαίως, με τον θάνατό του, όσοι πόνταραν, κέρδισαν τεράστια ποσά.
Ο γερουσιαστής των ΗΠΑ από το Κονέκτικατ, Κρις Μέρφι, σχολίασε το γεγονός: «Παράνοια το γεγονός πως αυτό είναι νόμιμο. Θα καταθέσω νομοθεσία για να σταματήσει κάθε τέτοιου είδους συναλλαγές».
Υπενθυμίζουμε πως παράνομα πονταρίσματα είχαν παιχτεί και κατά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζούλεα, λίγους μήνες πριν.
It appears that a Polymarket account called "Magamyman" made $515,000 in a single day betting on last night's U.S. strike on Iran, with the first trade placed 71 minutes before the news broke publicly.— Mike Levin (@MikeLevin) March 1, 2026
When this person bought in, the market had this at a 17% probability. They… pic.twitter.com/giM7WfTjys
Τι ισχυρίζονται οι στοιχηματικές πλατφόρμες
Παρά τις έντονες αντιδράσεις, το Polymarket δεν διέκοψε την επιλογή τέτοιων στοιχημάτων και συνεχίζει να τα δέχεται (υπάρχει ακόμα η επιλογή για το αν οι ΗΠΑ ξαναπλήξουν το Ιράν τις επόμενες μέρες).
Η στοιχηματική πλατφόρμα, μάλιστα, υπεραμύνεται του ρόλου της, αναφέροντας στην επίσημη ιστοσελίδα της: «Η υπόσχεση των αγορών πρόβλεψης είναι να αξιοποιήσουν τη σοφία του πλήθους για να δημιουργήσουν ακριβείς, αμερόληπτες προβλέψεις για τα πιο σημαντικά γεγονότα της κοινωνίας».
BREAKING: Iran declares 40 days of mourning.— Polymarket (@Polymarket) March 1, 2026
A ceasefire is now projected within that timeframe.https://t.co/5JxShsY3v6
Σύμφωνα με τους υπεύθυνους, αυτές οι αγορές μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε αρκετά κρίσιμες στιγμές, τις οποίες οι τηλεοπτικές ειδήσεις και το X αδυνατούν να παρέχουν, παρά το γεγονός ότι οι ηθικές προεκτάσεις του να κερδίζει κανείς λεφτά από στρατιωτικές επιθέσεις και θανάτους παραμένουν στο επίκεντρο της κριτικής.
