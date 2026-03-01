Το Ιράν διαθέτει στο οπλοστάσιό του το Shahed-136B, μια εξελιγμένη έκδοση των drones-καμικάζι με τεράστια εμβέλεια και αυξημένη καταστροφική ισχύ, εν μέσω της κλιμάκωσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ισραήλ και ΗΠΑ πραγματοποίησαν από κοινού επίθεση κατά του Ιράν, με εκρήξεις σε Τεχεράνη και άλλες πόλεις της χώρας. Η απάντηση, απ' την άλλη πλευρά, ήρθε με επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό Κόλπο.

Το Ιράν διαθέτει στο οπλοστάσιό του το drone Shahed-136B, μια εκσυγχρονισμένη και πιο επικίνδυνη έκδοση του αρχικού μοντέλου. Οι σημαντικές διαφορές με το πρώτο είναι πως η εμβέλειά του κυμαίνεται μεταξύ 2.5000 και 4.000 χιλιομέτρων, με ικανότητα μεταφοράς εκρηκτικών κεφαλών μεγαλύτερου μεγέθους και καταστροφικής ικανότητας.

Η σημαντική αλλαγή που κάνει τα drone Shahed-136B... αόρατα

Μία σημαντική αλλαγή συναντάται στον σχεδιασμό του, ο οποίος γίνεται πιο αεροδυναμικός, αφού ο εμβολοφόρος κινητήρας και η έλικα αντικαθίσταται από έναν ισχυρότερο κινητήρα.

Εκτιμάται πως αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορούν να πετάξουν σε χαμηλότερο υψόμετρο, δυσχεραίνοντας τον εντοπισμό τους απ' τα ραντάρ. Ενσωματώνουν, έτσι, βελτιώσεις χαμηλού ίχνους (stealth) απέναντι στους αισθητήρες του εχθρού.

Το πρόγραμμα στρατιωτικού εκσυγχρονισμού του Ιράν

Η παρουσίαση του Shahed-136B έγινε στην στρατιωτική παρέλαση της Τεχεράνης το 2024 και η ένταξή του στο ιρανικό οπλοστάσιο αποτελεί μέρος του προγράμματος στρατιωτικού εκσυγχρονισμού του στρατού της χώρας.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει χρησιμοποιηθεί από το Ιράν σε μάχη, σε αντίθεση με το 136, το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 2022.

Υπενθυμίζουμε πως η χώρα κατέχει την 16η θέση στην κατάταξη των μεγαλύτερων στρατιωτικών δυνάμεων παγκοσμίως, σύμφωνα με το Global Firepower.

