«Κράτος μέσα στο κράτος του Ιράν»: Ποιοι είναι οι Φρουροί της Επανάστασης που απείλησε ο Τραμπ

Δεν είναι απλώς στρατός, αλλά ο βασικός πυλώνας επιβίωσης του ιρανικού καθεστώτος εντός και εκτός συνόρων.

Από το Μαρ-α-Λάγκο, μακριά από τα πεδία των επιχειρήσεων αλλά μέσα στον πυρήνα των αποφάσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθεί τα πλήγματα στο Ιράν και στέλνει ένα μήνυμα που δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας. Δεν απευθύνεται απλώς σε έναν στρατό, αλλά στον πιο σκληρό και ιδεολογικά θωρακισμένο μηχανισμό του ιρανικού καθεστώτος: τους Φρουρούς της Επανάστασης.

«Προς τα μέλη της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς, των ενόπλων δυνάμεων και όλης της αστυνομίας, λέω ότι πρέπει να καταθέσετε τα όπλα σας και να έχετε πλήρη ασυλία ή, εναλλακτικά, να αντιμετωπίσετε βέβαιο θάνατο», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, ανακοινώνοντας τη «μεγάλη» επιχείρηση στο Ιράν.

Η δήλωση δεν είναι τυχαία. Γιατί οι Φρουροί της Επανάστασης δεν είναι απλώς μια ελίτ πτέρυγα του ιρανικού στρατού. Είναι ο σκληρός πυρήνας που στηρίζει το καθεστώς εδώ και δεκαετίες, με αποστολή τόσο την αντιμετώπιση των εχθρών στο εξωτερικό όσο και την καταστολή κάθε αμφισβήτησης στο εσωτερικό. Σε κάθε κρίση, σε κάθε σύγκρουση, το βλέμμα στρέφεται εκεί. Στον μηχανισμό που, περισσότερο από κάθε άλλον, κρατά όρθια την Ισλαμική Δημοκρατία.



Ποιοι είναι πραγματικά οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι «Φρουροί της Επανάστασης» στο Ιράν δεν είναι απλώς ένα στρατιωτικό σώμα. Είναι, ουσιαστικά, ένας παράλληλος στρατός με τεράστια πολιτική, οικονομική και γεωπολιτική ισχύ, που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την πορεία της χώρας εδώ και δεκαετίες.

Ιδρύθηκαν το 1979, αμέσως μετά την Ισλαμική Επανάσταση, με εντολή του Αγιατολάχ Χομεϊνί, ώστε να προστατεύουν το νέο καθεστώς από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές. Σε αντίθεση με τον κανονικό στρατό, η αποστολή τους δεν είναι απλώς η άμυνα της χώρας, αλλά η διασφάλιση της ίδιας της Ισλαμικής Δημοκρατίας και της ιδεολογίας της.

Οι Φρουροί της Επανάστασης αποτελούν τον πιο ισχυρό κλάδο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και λειτουργούν ανεξάρτητα από τον τακτικό στρατό, λογοδοτώντας απευθείας στον Ανώτατο Ηγέτη της χώρας. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν υπακούν στην κυβέρνηση με τον κλασικό δυτικό τρόπο, αλλά στον ίδιο τον θεσμικό πυρήνα του καθεστώτος. Πρόκειται για μια δομή που δημιουργήθηκε για να αποτρέπει πραξικοπήματα, να καταστέλλει εσωτερικές απειλές και να διαφυλάσσει την επαναστατική ιδεολογία του Ιράν.

Με την πάροδο των δεκαετιών, ο ρόλος τους επεκτάθηκε δραματικά. Από ιδεολογική πολιτοφυλακή εξελίχθηκαν σε έναν πολυσύνθετο μηχανισμό που διαθέτει δικές του χερσαίες, ναυτικές και αεροδιαστημικές δυνάμεις, αλλά και παραστρατιωτικές οργανώσεις όπως η Basij, η οποία χρησιμοποιείται συχνά για την επιτήρηση και καταστολή εσωτερικών διαδηλώσεων.

Ένα «κράτος μέσα στο κράτος»

Διεθνείς αναλύσεις επισημαίνουν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης δεν περιορίζονται στον στρατό. Έχουν ισχυρή παρουσία στην πολιτική, την οικονομία και τις μυστικές υπηρεσίες, ελέγχοντας μεγάλα τμήματα της βιομηχανίας, της ενέργειας και των υποδομών του Ιράν.

Δεν είναι τυχαίο ότι συχνά περιγράφονται ως «κράτος μέσα στο κράτος». Μέσω ειδικών μονάδων, όπως η Δύναμη Κουντς, δραστηριοποιούνται και εκτός συνόρων, στηρίζοντας συμμαχικές οργανώσεις και επεκτείνοντας την επιρροή της Τεχεράνης στη Μέση Ανατολή.

