Γιατί δεν μίλησε τελικά η Μαρία Καρυστιανού στην συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα;

Η Μαρία Καρυστιανού περίμενε δύο ώρες για να μιλήσει στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη, αλλά τελικά έφυγε χωρίς να ανέβει στο βήμα.

Δύο ώρες στο Σύνταγμα, μία ομιλία που δεν έγινε ποτέ και μια αίσθηση που έμεινε να αιωρείται. Η Μαρία Καρυστιανού βρέθηκε στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη, όμως δεν ανέβηκε τελικά στο βήμα, παρότι –όπως λέει– είχε προετοιμαστεί για να μιλήσει.

Η ίδια έφτασε στις 12 στη συγκέντρωση, με πρόθεση να τοποθετηθεί δημόσια «για το παιδί της και για όλο τον αγώνα των Τεμπών». Παρέμεινε στον χώρο περίπου δύο ώρες, περιμένοντας τη σειρά της, η οποία όμως, σύμφωνα με όσα περιέγραψε, δεν ήρθε ποτέ.

Η στιγμή που δεν ήρθε ποτέ

Σε τηλεοπτική της συνέντευξη, η Μαρία Καρυστιανού εξήγησε ότι είχε ήδη ενημερώσει για την πρόθεσή της να μιλήσει και είχε ετοιμάσει ολόκληρη την ομιλία της. Ωστόσο, όπως είπε, αντιλήφθηκε ότι το πρόγραμμα της εκδήλωσης είχε ήδη διαμορφωθεί, με ομιλίες συγγενών θυμάτων και εκπροσώπων φορέων, χωρίς τελικά να ενταχθεί η δική της παρέμβαση.

«Ήρθα στις 12 η ώρα που ήταν η ώρα της συγκέντρωσης, να μιλήσω και εγώ για το παιδί μου και για όλο τον αγώνα των Τεμπών. Κατάλαβα όμως ένα δίωρο μετά ότι η οργανωτική επιτροπή είχε ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμα με τη συμμετοχή ομιλιών συγγενών και εργατικών κέντρων. Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω… Αυτό αισθάνθηκα, πέρασαν και δύο ώρες, μου πήρε λίγο χρόνο, όμως ένιωσα ότι δεν υπήρχε αυτή η διάθεση να μιλήσω οπότε και αποχώρησα. Οι συγγενείς σε παρόμοιες εκδηλώσεις έπαιρναν τον λόγο και μιλούσαν. Είχα μιλήσει με τον Πάνο Ρούτσι, ήξερε ότι θα κατέβω να μιλήσω. Μίλησα με αρκετούς συγγενείς και γνώριζαν και την πρόθεσή μου. Για κάποιο λόγο όμως δεν… υπήρξε μια άρνηση», ανέφερε σχετικά η ίδια.

Η ένταση και οι εικόνες από το Σύνταγμα

Φωτογραφίες από το σημείο κατέγραψαν και μια έντονη στιχομυθία της με τον Πάνο Ρούτσι, την ώρα που βρισκόταν στο Σύνταγμα. Η ίδια δεν θέλησε να επεκταθεί περισσότερο για το περιστατικό, επιμένοντας μόνο στην προσωπική της αίσθηση ότι δεν υπήρξε χώρος για τη δική της τοποθέτηση.

Το γεγονός ότι επρόκειτο για την πρώην πρόεδρο του συλλόγου συγγενών των θυμάτων προσέδωσε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην αποχώρησή της, η οποία έγινε αθόρυβα, χωρίς κάποια δημόσια ανακοίνωση εκείνη τη στιγμή.

