Συναγερμός για εκατομμύρια χρήστες iPhone παγκοσμίως: Νέα απάτη «χτυπά» το Ημερολόγιο

Δείτε πώς λειτουργεί η νέα απάτη σε iPhone και ποια βήματα πρέπει να κάνετε άμεσα για προστασία.

Συναγερμός έχει σημάνει για εκατομμύρια χρήστες iPhone παγκοσμίως, καθώς μια νέα μορφή απάτης εκμεταλλεύεται την εφαρμογή ημερολογίου και «πλημμυρίζει» τις συσκευές με ύποπτες προσκλήσεις και ειδοποιήσεις.

Πρόκειται για μια σχετικά απλή αλλά επικίνδυνη μέθοδο phishing, όπου οι επιτήδειοι στέλνουν ψεύτικα calendar invites που εμφανίζονται ως επίσημες ειδοποιήσεις για αγορές, χρεώσεις ή δήθεν προβλήματα ασφαλείας. Στόχος είναι να πανικοβάλουν τον χρήστη ώστε να πατήσει σε κακόβουλους συνδέσμους και να αποκαλύψει προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών.

Πώς λειτουργεί η απάτη με το ημερολόγιο

Οι συγκεκριμένες προσκλήσεις δεν περνούν απαραίτητα από τα φίλτρα spam, καθώς εμφανίζονται κατευθείαν μέσα στο ενσωματωμένο ημερολόγιο της συσκευής. Έτσι, δείχνουν πιο «επίσημες» και αξιόπιστες σε σχέση με τα κλασικά ύποπτα email.

Συχνά περιλαμβάνουν ψεύτικες αναφορές σε ακριβές αγορές, τιμολόγια ή ειδοποιήσεις ασφαλείας, δημιουργώντας αίσθηση επείγοντος. Ο χρήστης καλείται να πατήσει σε έναν σύνδεσμο για να «ακυρώσει» τη χρέωση ή να «επιβεβαιώσει» τα στοιχεία του, οδηγούμενος ουσιαστικά σε σελίδες υποκλοπής δεδομένων.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι σε πολλές περιπτώσεις το πρόβλημα ξεκινά όταν ο χρήστης πατήσει σε ύποπτο pop up ή σύνδεσμο στο διαδίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να προστεθεί σιωπηλά ένα άγνωστο, spam calendar στη συσκευή, γεμίζοντας το ημερολόγιο με κακόβουλες ειδοποιήσεις χωρίς ο χρήστης να το αντιληφθεί άμεσα.

Γιατί η απάτη φαίνεται πειστική

Το επικίνδυνο στοιχείο είναι ότι οι ειδοποιήσεις μοιάζουν επίσημες, με αναφορές σε αριθμούς παραγγελιών, τιμολόγια ή «ενημερώσεις ασφαλείας». Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά phishing emails, εμφανίζονται μέσα σε μια εφαρμογή που θεωρείται αξιόπιστη, κάνοντας πολλούς χρήστες να κατεβάζουν άμυνες.

Οι ειδικοί κυβερνοασφάλειας προειδοποιούν ότι ο βασικός κανόνας είναι απλός: δεν πρέπει ποτέ να πατάμε σε άγνωστες προσκλήσεις ή συνδέσμους, ακόμη κι αν φαίνονται επίσημοι. Αντί για «χακάρισμα» της συσκευής, συνήθως πρόκειται για τεχνική κοινωνικής μηχανικής που στοχεύει στον πανικό του χρήστη.

Τι πρέπει να κάνουν άμεσα οι χρήστες iPhone

Αν το ημερολόγιο έχει γεμίσει με ύποπτες προσκλήσεις, οι χρήστες πρέπει να αφαιρέσουν άμεσα τα άγνωστα ημερολόγια ή τις συνδρομές που δεν αναγνωρίζουν.

Βήματα για νεότερες εκδόσεις iOS

Ανοίξτε την εφαρμογή Ημερολόγιο. Πατήστε σε ένα ύποπτο συμβάν. Επιλέξτε «Κατάργηση εγγραφής από αυτό το ημερολόγιο». Επιβεβαιώστε την κατάργηση.

Βήματα για παλαιότερες εκδόσεις iOS

Ανοίξτε την εφαρμογή Ημερολόγιο. Πατήστε «Ημερολόγια» στο κάτω μέρος της οθόνης. Εντοπίστε άγνωστο ημερολόγιο και πατήστε το κουμπί πληροφοριών. Επιλέξτε «Διαγραφή ημερολογίου».

Αν το πρόβλημα παραμένει

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις. Πατήστε «Ημερολόγιο» και έπειτα «Λογαριασμοί». Επιλέξτε «Συνδρομημένα ημερολόγια». Διαγράψτε όποιο ημερολόγιο δεν αναγνωρίζετε.

