Τι γίνεται με τα ξυπνητήρια του iPhone: Χρήστες «καταγγέλλουν» πως χτυπάνε αθόρυβα (vid)

Ανησυχία προκαλεί στους χρήστες iPhone το φαινόμενο με τα «σιωπηλά» ξυπνητήρια, με δεκάδες μαρτυρίες να λένε πως ενεργοποιούνται χωρίς ήχο, οδηγώντας σε χαμένες πτήσεις, βάρδιες και κρίσιμα ραντεβού.

Για όσους έχουν έστω και λίγη αγχώδη προδιάθεση, η σκέψη ότι μπορεί να κοιμηθούν και να χάσουν κάτι σημαντικό θεωρείται εφιάλτης. Γι' αυτό και πριν από κάθε πρωινό ξύπνημα, για δουλειά, εξετάσεις ή πτήση, πολλοί ρυθμίζουν αλλεπάλληλα ξυπνητήρια.

Το άγχος, ωστόσο, συχνά δυσκολεύει τον ύπνο, ενώ ακόμη κι αν αποκοιμηθείς, το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν ξυπνάς είναι να ελέγχεις το κινητό σου.

Τι γίνεται όταν η τεχνολογία σε προδίδει

Οι περισσότεροι βασίζονται αποκλειστικά στο smartphone τους για να ξυπνήσουν στην ώρα τους. Αυτό όμως γεννά ένα εύλογο ερώτημα. «Πώς τα κατάφερναν οι άνθρωποι πριν από τα smartphone και τα ξυπνητήρια;»

Παρά την τεχνολογική πρόοδο, τα smartphones δεν είναι άτρωτα. Το τελευταίο διάστημα, αρκετοί χρήστες αναφέρουν ότι τα ξυπνητήρια ενεργοποιούνται κανονικά, αλλά χωρίς κανέναν ήχο.

Η «καταγγελία» στο TikTok: «Το ξυπνητήρι χτυπούσε… αλλά ήταν βουβό»

Σε βίντεο με πάνω από 1,3 εκατομμύρια προβολές, η TikToker Brett Chody περιέγραψε πώς έχασε πτήση για το Σικάγο επειδή το ξυπνητήρι του iPhone της λειτουργούσε χωρίς ήχο.

Όπως ανέφερε, ξύπνησε μόνη της στις 6:30 και διαπίστωσε ότι το κινητό έγραφε «alarm going off», παρότι ήταν απολύτως σιωπηλό και μάλιστα για περισσότερες από δύο ώρες.

@brettsbites Also like 20 ppl said it also happened to them today SO SUS ♬ original sound - Brett Chody

Σύμφωνα με την ίδια, δεκάδες χρήστες απάντησαν ότι έχουν βιώσει παρόμοια εμπειρία. Άλλοι έχασαν εξετάσεις, άλλοι βάρδιες και κάποιοι την πρώτη τους ημέρα στη δουλειά. Η ίδια κατέληξε με μια σαφή προειδοποίηση: «Ίσως να μην εμπιστεύεστε τυφλά το alarm της Apple».

Στα σχόλια, χρήστες έγραφαν: «Συμβαίνει πιο συχνά απ' όσο νομίζεις», «τα ξυπνητήρια υποτίθεται ότι πρέπει να σε "τρομάζουν"», «σε μένα γίνεται σχεδόν καθημερινά»

Η απλή ρύθμιση που μπορεί να σε σώσει (εάν έχεις iPhone)

Για όσους έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα, υπάρχουν ορισμένες πρακτικές λύσεις. Στις ρυθμίσεις του iPhone, στην ενότητα Ήχοι & Δονήσεις, μπορεί κανείς να αυξήσει χειροκίνητα την ένταση στο μέγιστο πριν τον ύπνο ή και να απενεργοποιήσει την επιλογή «Αλλαγή με κουμπιά».

Επιπλέον, προτείνεται η απενεργοποίηση της λειτουργίας Attention Aware, η οποία μειώνει την ένταση ειδοποιήσεων όταν το κινητό «καταλαβαίνει» ότι δεν το κοιτάς, κάτι που φυσικά συμβαίνει όταν κοιμάσαι.

Όσο απλό κι αν ακούγεται, πολλοί ειδικοί και χρήστες συμφωνούν πως ένα κλασικό ξυπνητήρι παραμένει η πιο αξιόπιστη λύση. Ίσως, τελικά, το να μην είναι το κινητό το πρώτο και το τελευταίο πράγμα που βλέπεις κάθε μέρα να είναι όχι μόνο πιο υγιές, αλλά και πιο ασφαλές.

