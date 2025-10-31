Αποσύρεται άμεσα μοντέλο iPhone από την αγορά λόγω ακτινοβολίας: Τι ισχύει με την Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την απόσυρση του iPhone 12 από την αγορά μετά από έλεγχο που έδειξε ότι η συσκευή εκπέμπει υψηλότερα επίπεδα ακτινοβολίας από τα επιτρεπτά όρια.

Με την Εκτελεστική Απόφαση 2025/1760 της 19ης Αυγούστου 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε την άμεση απόσυρση του iPhone 12 (μοντέλο A2403).

Η απόφαση αυτή ήρθε ύστερα από ελέγχους που διενήργησε η Γαλλική Αρχή Εποπτείας της Αγοράς Ραδιοεξοπλισμού (ANFR), η οποία αποκάλυψε πως υπάρχει υπέρβαση στα επιτρεπτά επίπεδα εκπομπής ακτινοβολίας.

Τι έδειξαν οι μετρήσεις στο iPhone 12

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ANFR, οι εργαστηριακές δοκιμές έδειξαν ότι το iPhone 12 εκπέμπει υψηλότερα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τα όρια που προβλέπει η Οδηγία 2014/53/ΕΕ για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών.

Αυτό σημαίνει πως η έκθεση των χρηστών σε ραδιοσυχνότητες ενδέχεται να υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια για τον γενικό πληθυσμό. Για τον λόγο αυτό, η ANFR διέταξε την απόσυρση του iPhone 12 από τη γαλλική αγορά.

Εντός του προβλεπόμενου τριμήνου, η Ιρλανδική Εποπτική Αρχή (ComReg) κατέθεσε ένσταση, ζητώντας επανεξέταση της απόφασης. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία, μετά από αξιολόγηση, επιβεβαίωσε ότι το μέτρο της Γαλλίας ήταν δικαιολογημένο.

Η τελική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (OJEU), καθιστώντας το μέτρο δεσμευτικό για όλες τις χώρες-μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Τι ισχύει στην Ελλάδα με το iPhone 12

Σύμφωνα με το Άρθρο 41 του ΠΔ 98/2017, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν στην ελληνική αγορά το iPhone 12 A2403 υποχρεούνται να προχωρήσουν άμεσα στην απόσυρσή του. Παράλληλα, οφείλουν να ενημερώσουν σχετικά την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) για τις ενέργειές τους.

Ως «απόσυρση» ορίζεται κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην αποτροπή διάθεσης του συγκεκριμένου προϊόντος στην αγορά, μέχρι να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή του με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ