Εικόνες που τραβήχτηκαν από δορυφόρο αποκάλυψαν τι κάνει η Κίνα κοντά στην Ιαπωνία, με τους αναλυτές να δίνουν την δική τους εξήγηση.

Δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν συγκεντρώσεις πάνω από 2.000 κινεζικών αλιευτικών πλοίων κοντά στη Ζώνη Οικονομικής Εκμετάλλευσης (ΖΟΕ) της Ιαπωνίας στη Θάλασσα της Ανατολικής Κίνας. Τα πλοία παρέμειναν σε σχηματισμό για πάνω από 24 ώρες, στην ίδια θέση παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και με απόσταση μεταξύ τους μικρότερη από 500 μέτρα.

Η κατάσταση αυτή έχει συμβεί δύο φορές σε λιγότερο από έναν μήνα, μεταξύ Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου. Το πρώτο περιστατικό περιλάμβανε 2.000 αλιευτικά που σχημάτιζαν ένα ανεστραμμένο «L», που εκτείνονταν 470 χιλιόμετρα προς νότο και 230 χιλιόμετρα προς δυτικά. Το δεύτερο έδειξε 1.300 πλοία τοποθετημένα σε μια γραμμή που εκτεινόταν 370 χιλιόμετρα από βορρά προς νότο.

Η παρουσία της Κίνας στα ιαπωνικά ύδατα δεν είναι τυχαία, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο των διπλωματικών εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών. Σύμφωνα με το Nikkei, τα περισσότερα από αυτά τα αλιευτικά ανήκαν στην αποκαλούμενη κινεζική θαλάσσια πολιτοφυλακή, ένα πολιτικό δίκτυο που συνεργάζεται με το κράτος και τον στρατό σε επιχειρήσεις που δεν απαιτούν ένοπλη σύγκρουση.

Ο λόγος που η Κίνα ασκεί πίεση στην Ιαπωνία

Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι σαφές γιατί τα κινεζικά αλιευτικά τοποθετήθηκαν στη μέση γραμμή που χωρίζει τις δύο χώρες, αλλά οι αναλυτές ερμηνεύουν αυτή τη συγκέντρωση ως «ασκήσεις κινητοποίησης και συντονισμού», στο πλαίσιο του σχεδίου πολιτικο-στρατιωτικής σύγκλισης που προωθεί το Πεκίνο.

Η κινεζική παρουσία θα μπορούσε επίσης να σημαίνει επίδειξη δύναμης απέναντι στην Ιαπωνία, μετά τα σχόλια της πρωθυπουργού Σαναέ Τακάτσι. Η εκπρόσωπος της κυβέρνησης προειδοποίησε ότι μια επίθεση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κατά της Ταϊβάν θα οδηγούσε σε «κατάσταση που θα απειλούσε την επιβίωση της Ιαπωνίας».

Το Πεκίνο ερμήνευσε αυτή τη φράση ως προοίμιο πιθανής στρατιωτικής εμπλοκής της Ιαπωνίας σε σύγκρουση γύρω από το νησί. Από τότε, η Κίνα συνεχίζει να στέλνει στρατηγικά μηνύματα στην Ιαπωνία: προειδοποίησε τους πολίτες της να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα, απέσυρε τα τελευταία γιγάντια πάντα από την Ιαπωνία και προέβη σε πλήθος διπλωματικών αντιποίνων.

Με αυτόν τον τρόπο, η Κίνα συνεχίζει να διεκδικεί την Ταϊβάν ως μέρος του εδάφους της και δεν αποκλείει τη χρήση βίας. Από την πλευρά της, η Ιαπωνία ενισχύει τη θέση της αποτροπής. Σε αυτή την κατάσταση, κάθε κίνηση στη Θάλασσα της Ανατολικής Κίνας υπερβαίνει την αλιεία και αποκτά στρατηγική σημασία.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ