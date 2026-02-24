Μήνυμα Πούτιν όλο νόημα: «Ξέρετε πώς θα καταλήξει πυρηνική επίθεση κατά της Ρωσίας»

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, έστειλε ένα προειδοποιητικό μήνυμα.

Προειδοποιητικό μήνυμα έστειλε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. «Οι αντίπαλοι της Ρωσίας γνωρίζουν πώς θα μπορούσαν να καταλήξουν τα πράγματα, εάν καταφύγουν στη χρήση "πυρηνικού στοιχείου" σε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της Ρωσίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο εχθρός βασίζεται στην ατομική και μαζική τρομοκρατία, έχοντας αποτύχει να προκαλέσει στρατηγική ήττα στη Ρωσική Ομοσπονδία», ισχυρίστηκε την Τρίτη (24/2) ο Ρώσος πρόεδρος, κατηγορώντας το Κίεβο ότι προσπαθεί να τορπιλίσει την ειρηνευτική διαδικασία. «Οι αντίπαλοι της Ρωσίας κάνουν ό,τι μπορούν για να υπονομεύσουν τα επιτεύγματα στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία» υποστήριξε.·

«Η Ρωσία έχει πολλά υποσχόμενες εξελίξεις στην άμυνα και την πολιτική, όχι μόνο αυτές που έχουν ήδη παρουσιαστεί», δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας.·

Μιλώντας στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της FSB (πρώην KGB) ο Πούτιν ανακοίνωσε πιθανές προσπάθειες δολιοφθοράς των αγωγών Turkish Stream και Blue Stream στη Μαύρη Θάλασσα. «Ο αριθμός των τρομοκρατικών επιθέσεων στη Ρωσία έχει αυξηθεί, κυρίως από τα χέρια των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών», δήλωσε.

«Η ''ειδική επιχείρηση'' της Ρωσίας απαιτεί από την FSB να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεντρωμένη και εστιασμένη. Η FSB πρέπει να ενισχύσει την ασφάλεια των αξιωματούχων του Υπουργείου Άμυνας και της αμυντικής βιομηχανίας, των δημοσιογράφων, και όσων επηρεάζουν την κοινή γνώμη», πρόσθεσε.

«Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η αντιτρομοκρατική ασφάλεια των ενεργειακών και μεταφορικών υποδομών, καθώς και των χώρων δημόσιας συγκέντρωσης», συμπλήρωσε. «Το δυναμικό της υπηρεσίας πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως για την εξουδετέρωση πιθανών απειλών για τη Ρωσική Ομοσπονδία», κατέληξε ο πρόεδρος της Ρωσίας σύμφωνα με το TASS.

