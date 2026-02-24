Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο: Αυτόματες ρομποτικές σκούπες κατακτούν τους δρόμους της Κίνας

Στη Σεντζέν της Κίνας ρομπότ καθαριότητας είναι έτοιμα να βγουν βόλτα στους δρόμους και αποδεικνύουν ότι το μέλλον της καθαριότητας είναι ήδη εδώ.

Η αυτοματοποίηση δεν περιορίζεται πια αποκλειστικά σε εργοστάσια και γραφεία, κατεβαίνει στα πεζοδρόμια, στις γωνίες των δρόμων και στις πλατείες, μετατρέποντας τη δημόσια καθαριότητα σε πεδίο υψηλής τεχνολογίας. Οι σύγχρονες πόλεις άλλωστε αναζητούν λύσεις που συνδυάζουν ταχύτητα, αποδοτικότητα και χαμηλότερο κόστος, και τα αυτόνομα μηχανήματα φαίνεται να δίνουν μια πρώτη γεύση από το πώς θα μοιάζει η καθημερινότητα του αύριο.

Στη Σεντζέν, την τεχνολογική πρωτεύουσα της Κίνας, δεκάδες τέτοια ρομπότ περιπολούν ήδη μεγάλες αστικές ζώνες, εντοπίζοντας σκουπίδια και ξεκινώντας καθάρισμα σχεδόν ακαριαία. Χάρη σε αισθητήρες και αλγορίθμους αναγνώρισης εικόνας, μπορούν να ξεχωρίζουν διαφορετικά αντικείμενα στο έδαφος και να προσαρμόζουν την κίνησή τους ανάλογα με την επιφάνεια.

Η πρόκληση δεν είναι μόνο να «δουν» ένα απορρίμμα, αλλά να καταλάβουν πώς πρέπει να το χειριστούν. Κάθε σκουπίδι έχει διαφορετικό σχήμα, βάρος ή υφή, ενώ παράγοντες όπως υγρασία ή πρόσφυση στο έδαφος επηρεάζουν τον τρόπο συλλογής. Αυτό σημαίνει ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να μαθαίνουν συνεχώς από πραγματικές συνθήκες δρόμου.

Παρά τις εντυπωσιακές δυνατότητες, τα ρομπότ δεν σχεδιάζονται για να αντικαταστήσουν πλήρως τους ανθρώπους. Αντίθετα, το μοντέλο που προωθείται είναι συνεργατικό. Οι μηχανές αναλαμβάνουν τις επαναλαμβανόμενες εργασίες και οι εργαζόμενοι μετακινούνται σε ρόλους επίβλεψης, συντονισμού και επίλυσης πιο σύνθετων προβλημάτων.

Τα οφέλη παραγωγικότητας είναι ήδη εμφανή. Εκεί όπου παλαιότερα ένας εργαζόμενος μπορούσε να καλύψει περιορισμένη απόσταση καθαρισμού ημερησίως, ο συνδυασμός ανθρώπου και ρομπότ πολλαπλασιάζει την απόδοση, επιτρέποντας τον καθαρισμό πολλών χιλιομέτρων πεζοδρομίων μέσα στην ίδια μέρα.

Καθώς τέτοια προγράμματα επεκτείνονται, το ενδιαφέρον στρέφεται και φυσικά και σε άλλες πόλεις. Ήδη η Σιγκαπούρη και το Άμπου Ντάμπι εξετάζουν πιλοτικές εφαρμογές, δείχνοντας ότι η ιδέα των «έξυπνων συνεργείων δρόμου» μπορεί σύντομα να γίνει διεθνές πρότυπο και ίσως στο μέλλον το πιο συνηθισμένο πράγμα να είναι να σε προσπερνά ένα ρομπότ που… σκουπίζει.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ