Επεισοδιακή καταδίωξη γνωστού μάνατζερ καλλιτεχνών: Αγνόησε σήμα των αστυνομικών (vid)
Επεισοδιακή καταδίωξη εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (24/2) στην ευρύτερη περιοχή της Κηφισιάς, όταν 72χρονος οδηγός αγνόησε σήμα της τροχαίας για έλεγχο.
Ακολούθησε καταδίωξη από περιπολικό, με τον ηλικιωμένο να αναπτύσσει μεγάλες ταχύτητες οδηγώντας το μικρό του αυτοκίνητο τύπου Smart για περίπου 10 χιλιόμετρα, από τον Άγιος Στέφανος έως την Κηφισιά.
Το όχημα τελικά ακινητοποιήθηκε στην οδό Λευκάδας στην Κηφισιά, όπου οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 72χρονου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTnews, ο συλληφθείς είναι γνωστός μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών. Παρότι ο έλεγχος στο όχημα δεν αποκάλυψε κάτι ύποπτο, ο ίδιος έχει στο παρελθόν εμπλακεί σε δικαστικές υποθέσεις που αφορούσαν τον χώρο της ελληνικής βιομηχανίας θεάματος και συναφείς τομείς.
