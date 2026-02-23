Κραν Μοντανά: Νέο βίντεο δείχνει τη στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά - Τα πρώτα 18 δευτερόλεπτα

Η λήψη καταγράφει τη στιγμή που κεριά αγγίζουν την οροφή, πυροδοτώντας την τραγωδία της Πρωτοχρονιάς.

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο ρίχνει φως στις πρώτες στιγμές της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε την Πρωτοχρονιά στο νυχτερινό κέντρο «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά, αφήνοντας πίσω της 41 νεκρούς και 115 σοβαρά τραυματίες.

Στα πρώτα 18 δευτερόλεπτα της λήψης αποτυπώνεται η αφετηρία της τραγωδίας. Μια σερβιτόρα, φορώντας κράνος και ανεβασμένη στους ώμους συναδέλφου της, κρατά δύο μπουκάλια σαμπάνιας με αναμμένα κεριά. Σε μια στιγμή που αρχικά περνά απαρατήρητη, το ένα μπουκάλι ακουμπά την ηχοαπορροφητική οροφή από αφρό, πυροδοτώντας την εστία της φωτιάς ενώ η μουσική συνεχίζει κανονικά και οι θαμώνες δεν αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο.

Τα πρώτα δευτερόλεπτα της τραγωδίας

Λίγα λεπτά αργότερα, οι φλόγες επεκτείνονται ραγδαία στον χώρο. Η νεαρή εργαζόμενη παγιδεύεται μέσα στο κατάστημα και χάνει τη ζωή της, σε μια σκηνή που πλέον καταγράφεται ως καθοριστική για την εξέλιξη της τραγωδίας. Το βίντεο έχει ήδη ενταχθεί στον φάκελο της εισαγγελικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σιόν, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς ευθύνες.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, σπίθες από τα κεριά φαίνεται να ήρθαν σε επαφή με τον αφρό ηχομόνωσης της οροφής, υλικό που σε βάθος χρόνου μπορεί να μετατραπεί σε ιδιαίτερα εύφλεκτο, δημιουργώντας συνθήκες ταχείας εξάπλωσης της πυρκαγιάς σε κλειστό χώρο.

Ερωτήματα για την ασφάλεια και τους ελέγχους

Οι εξελίξεις εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για την τήρηση των κανόνων πυρασφάλειας στο νυχτερινό κέντρο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είχαν πραγματοποιηθεί έλεγχοι πυρασφάλειας από το 2019, παρότι κανονικά θα έπρεπε να γίνονται σε ετήσια βάση. Παράλληλα, παλαιότεροι έλεγχοι είχαν καταγράψει ελλείψεις που φέρεται να είχαν επισημανθεί στη διοίκηση του καταστήματος.

Ο αρχηγός των πυροσβεστών της περιοχής, Νταβίντ Βοκά, κατέθεσε ότι δεν είχε γνώση πως ένα θεωρητικά πυρίμαχο υλικό μπορεί με την πάροδο του χρόνου να καταστεί εξαιρετικά εύφλεκτο, διευκρινίζοντας ότι τέτοιες τεχνικές λεπτομέρειες δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της διοίκησης της Πυροσβεστικής αλλά στους κανονισμούς κατασκευής και πιστοποίησης των χώρων.

Το νέο οπτικό υλικό, σε συνδυασμό με τις καταθέσεις και τα στοιχεία για την κατάσταση του χώρου, ενισχύει το βασικό σενάριο της έρευνας: ότι η φωτιά ξεκίνησε από την επαφή των κεριών με την ηχομονωτική οροφή και εξαπλώθηκε ταχύτατα λόγω της ευφλεκτότητας των υλικών.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ