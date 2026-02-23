Χαμός στο Survivor με τον Σηφάκη και συμπαίκτριές του: «Μου την έπεφτε και έχει σχέση»-«2-3 φορές την χούφτωσε» (vid)

Σοβαρές καταγγελίες στο Survivor για τον Μιχάλη Σηφάκη από δύο συμπαίκτριές του, οι οποίες προχώρησαν σε αποκαλύψεις.

Άνω κάτω έχει γίνει η ομάδα των Επαρχιωτών στο Survivor με τον Μιχάλη Σηφάκη να αποτελεί το... μαύρο πρόβατο. Μάλιστα, δύο συμπαίκτριές του έκαναν μπροστά στις κάμερες κάποιες καταγγελίες για την συμπεριφορά του πρώην διεθνή τερματοφύλακα απέναντί τους.

Αρχικά η Ιωάννα Δεσύλλα ανέφερε πως ο Μιχάλης Σηφάκης την προσέγγισε ερωτικά παρότι έχει σύντροφο έξω από το παιχνίδι, κάτι που η ίδια δεν ήθελε να το δει σοβαρά. «Μάλλον θίχτηκε ο εγωισμός του Μιχάλη γιατί κατάλαβα πολλά στην πορεία. Εθελοτυφλούσα, μου την έπεφτε ο Μιχάλης, ξεκάθαρα. Εθελοτυφλούσα και έλεγα “έλα μωρέ εντάξει, για πλάκα το κάνει”. Τύπου “έλα ξάπλωσε λίγο δίπλα μου, έλα κάνε λίγο αυτό, λίγο ακούμπαγε”. Έλεγα “έλα μωρέ εντάξει για πλάκα το κάνει”, έχει σχέση έξω», είπε αρχικά η παίκτρια του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

Και συνέχισε: «Μου λέγανε “Τζο πρόσεχε. Τζο σου την πέφτει”. Μέχρι που είδα ότι όντως αυτά που μου έλεγαν τα παιδιά ήταν γεγονός και μου την έπεφτε. Απλά μάλλον θίχτηκε ο εγωισμός του και γι’ αυτό τα έχει βάλει πιο πολύ μαζί μου».

Εν τω μεταξύ, η Αναστασία Στεργίου προχώρησε σε ακόμη πιο βαριές καταγγελίες, υποστηρίζοντας πως ο Μιχάλης Σηφάκης προχώρησε σε προσβλητικά σχόλια εκτός κάμερας. «Γύρισε και είπε ο Μιχάλης για μένα και την Ιωάννα “Θα τις γ@μ&σω τις δύο τις κ@ρι#λ%ς. Θα τις διώξω από το παιχνίδι”. Αυτά βέβαια off camera γιατί δεν έχει τα α&χ!δ!α να τα πει on camera. Και αυτό θα κάνει από εδώ και πέρα γενικά… Θα συνεχίσει τα ψέματά του. Θα προσπαθήσει να καλύψει τις μ@λ@κ!$ς του και ήδη το έχει ξεκινήσει με τον Μάνο και τον Σταύρο», ανέφερε.

Η παίκτρια των Επαρχιωτών του Survivor συνέχισε: «Το θέμα είναι άλλο… Από την αρχή του παιχνιδιού είχε έτσι μια συμπάθεια προς εμένα και την Ιωάννα από την πρώτη εβδομάδα. Αυτή η συμπάθεια όμως, απ’ ό,τι φάνηκε, ήταν περισσότερο προς την Ιωάννα παρά σε μένα, το οποίο δε με νοιάζει καθόλου.

Το βράδυ που πηγαίναμε να κοιμηθούμε, έτυχε 2-3 φορές να την χουφτώσει και καλά ότι το έκανε μέσα στον ύπνο του. Του κάναμε και 2-3 τεστ. Τσίμπησε. Τσίμπησε ξεκάθαρα! Και μετά κομμένα… Τώρα έχει θιχτεί ο εγωισμός του. Αλλά, όπως έχω ξαναπεί, Μιχαλάκη δε μπορείς να τα βάλεις με δυο γυναίκες Αιγόκερους».

