Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη

Η Αλίκη Καλλέργη, 15 ετών, αναγνωρίστηκε ως ένα από τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά. Η ελληνική πρεσβεία και το ΥΠΕΞ ενημέρωσαν για την τραγική εξέλιξη.

Η Αλίκη Καλλέργη, 15 ετών, αναγνωρίστηκε επισήμως ως ένα από τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στο νυχτερινό κέντρο του Κραν Μοντανά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση των ελβετικών Αρχών προς την ελληνική πρεσβεία στη Βέρνη και το γενικό προξενείο στη Γενεύη. Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι η νεαρή κοπέλα, πολίτης Ελλάδας και Ελβετίας, συγκαταλέγεται μεταξύ των θυμάτων της τραγωδίας.

Νωρίτερα, η ΕΡΤ είχε μεταδώσει ότι η σορός της αγνοούμενης ταυτοποιήθηκε, επικαλούμενη πληροφορίες από τον απεσταλμένο της στο Κραν Μοντανά, Φάνη Παπαθανασίου. Η Αλίκη, μόνιμη κάτοικος Ελβετίας, αγνοείτο επί μέρες, με τους συγγενείς και τις αρχές να εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την τύχη της. Η πυρκαγιά είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες άτομα και να τραυματιστούν εκατοντάδες, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινότητα και διεθνή συγκίνηση.

Ο πατέρας της, Αντώνης Καλλέργης, έκανε γνωστή την τραγική εξέλιξη μέσα από τα social media, αναρτώντας μια εικόνα αγγέλου με το όνομα «Alice» σε μαύρο φόντο. Παράλληλα, ο αδερφός της Αλίκης δημοσίευσε βίντεο με στιγμές από τα παιδικά τους χρόνια, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της οικογένειας.

Η ανακοίνωση της ταυτοποίησης σηματοδοτεί μια δύσκολη στιγμή για τους οικείους της Αλίκης και επισφραγίζει την τραγωδία που συγκλόνισε την κοινότητα του Κραν Μοντανά. Οι ελληνικές αρχές παραμένουν σε στενή επικοινωνία με τις ελβετικές, για να παρέχουν κάθε δυνατή στήριξη στους συγγενείς των θυμάτων.

