Αδιανόητο: Κατέγραφαν την πυρκαγιά στο μπαρ του Κραν Μοντανά αντί να τρέξουν να σωθούν

Bίντεο δείχνει νεαρούς να καταγράφουν με το κινητό τους τη φωτιά αντί να φύγουν από το μπαρ στο Κραν-Μοντανά. Οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από βεγγαλικά

Νέο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας ρίχνει φως στα δραματικά δευτερόλεπτα πριν ξεσπάσει η φονική πυρκαγιά σε γνωστό χιονοδρομικό κέντρο της Ελβετίας, αποτυπώνοντας μια στιγμή αδράνειας που αποδείχθηκε μοιραία. Στο υλικό φαίνονται φλόγες να εξαπλώνονται με ταχύτητα στην οροφή ενός κατάμεστου μπαρ, την ώρα που νεαροί θαμώνες συνεχίζουν να τραγουδούν και να καταγράφουν τη σκηνή με τα κινητά τους, χωρίς να αντιλαμβάνονται το μέγεθος του κινδύνου.

Το βίντεο τραβήχτηκε από τον 19χρονο Γάλλο φοιτητή οικονομικών Ferdinand Du Beaudiez και δείχνει την αρχή της φωτιάς στο υπόγειο κλαμπ Le Constellation, στο θέρετρο Κραν-Μοντανά. Οι φλόγες ξεκινούν από την οροφή και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα εξαπλώνονται ανεξέλεγκτα, ενώ η μουσική και οι φωνές συνεχίζονται, αποκαλύπτοντας πόσο καθυστερημένα έγινε αντιληπτός ο κίνδυνος.

Το ξέσπασμα της πυρκαγιάς είχε τραγικό απολογισμό: τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 119 τραυματίστηκαν, στην πλειονότητά τους νέοι άνθρωποι. Πολλοί από τους τραυματίες φέρουν σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της περιοχής, με τις αρχές να επισημαίνουν ότι η ταυτοποίηση όλων παραμένει δύσκολη λόγω της κατάστασής τους.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις -αλλά και τα βίντεο- η φωτιά φαίνεται πως προκλήθηκε από βεγγαλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του πάρτι. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι σερβιτόρες μετέφεραν μπουκάλια σαμπάνιας με αναμμένα βεγγαλικά, τα οποία ήρθαν σε επαφή με την οροφή που ήταν κατασκευασμένη από εύφλεκτα ηχομονωτικά υλικά. Η γενική εισαγγελέας του καντονιού Valais επιβεβαίωσε ότι αυτό το σενάριο αποτελεί το βασικό αντικείμενο της έρευνας.

Ο Ferdinand Du Beaudiez περιέγραψε πως, ενώ αρχικά κατάφερε να διαφύγει, επέστρεψε δύο φορές μέσα στο φλεγόμενο κτίριο, προσπαθώντας απεγνωσμένα να εντοπίσει και να βοηθήσει τον αδελφό του και την κοπέλα του. Όπως ανέφερε, επικράτησε χάος, καπνός και πανικός, ενώ οι έξοδοι γρήγορα μπλοκαρίστηκαν από κόσμο που μέσα στο συνωστισμό, προσπαθούσε να διαφύγει.

Τελικά, ο ίδιος κατάφερε να σωθεί, ενώ ο αδελφός του νοσηλεύεται σε κρίσιμη -αλλά σταθερή- κατάσταση και, σύμφωνα με τους γιατρούς, αναμένεται να αναρρώσει. Οι ελβετικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες.

