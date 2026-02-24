Η Τεχνητή Νοημοσύνη «φρενάρει» 5 πανεπιστημιακές επιλογές: «Δεν θα έπρεπε να επιλέγονται»

Αυτές είναι οι πέντε πανεπιστημιακές σπουδές που, σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη, θα έπρεπε να πάψουν να επιλέγονται.

Η τεχνητή νοημοσύνη, είτε μας αρέσει είτε όχι, έχει έρθει στη ζωή μας για να μείνει. Και μάλιστα, έχει γίνει όλο και πιο επιδραστική στην καθημερινότητά μας. Κάποιες φορές με πιο διακριτικό τρόπο, σχεδόν χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε και κάποιες άλλες, με πιο εμφανή εμπλοκή στις καθημερινές μας δραστηριότητες. Όμως πρόκειται για μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Όπως κάθε τεχνολογική πρόοδος, η έλευση της τεχνητής νοημοσύνης συνοδεύεται από μια σειρά αλλαγών που μεταβάλλουν τους τρόπους εργασίας σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς. Η αυτοματοποίηση διαδικασιών καθιστά, για παράδειγμα, λιγότερο αναγκαία την ανθρώπινη εργασία σε θέσεις παραγωγής. Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και στις σπουδές που επιλέγει κανείς, καθώς κάποια επαγγέλματα που σχετίζονται με αυτές ενδέχεται να καλυφθούν μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.

Σπουδές με κριτήριο τις επαγγελματικές ευκαιρίες

Πολλοί από όσους επιλέγουν να σπουδάσουν σε πανεπιστήμιο το κάνουν έχοντας ως βασικό κριτήριο τις επαγγελματικές ευκαιρίες που θα τους δοθούν στη συνέχεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν έχει μεγάλη σημασία αν πρόκειται για το πάθος τους, καθώς ο στόχος είναι να διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών για την είσοδο στην αγορά εργασίας. Μια αγορά που, με την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης, έχει αλλάξει.

Έτσι, ορισμένα πτυχία έχουν καταστεί ξεπερασμένα, ενώ άλλα αναγκάστηκαν να ανανεωθούν για να μη βρεθούν στο περιθώριο. Όπως ανέφεραν από το elEconomista, ρωτώντας την τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχουν αρκετές σπουδές που πλέον δεν θα άξιζε να επιλέξει κανείς, ακριβώς λόγω της ανάπτυξής της. Ή, τουλάχιστον, όχι με την παραδοσιακή τους μορφή. Αντίθετα, προτείνεται η επιλογή κάποιας συγκεκριμένης εξειδίκευσης.

Τα πέντε πτυχία προς... αποφυγή

Η πρώτη ειδικότητα που επισημαίνεται, είναι η Μετάφραση και η Διερμηνεία, καθώς με την τεχνητή νοημοσύνη υπάρχουν εργαλεία με πολύ υψηλό επίπεδο ακρίβειας. Αντί αυτής, θα ήταν ενδιαφέρον να υπάρξει εξειδίκευση στη νομική ή ιατρική μετάφραση. Το ίδιο ισχύει και για τη Λογιστική, αφού οι καθημερινές, επαναλαμβανόμενες εργασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν με λογισμικό. Σε αυτή την περίπτωση, συνιστάται εξειδίκευση σε τομείς όπως η εις βάθος χρηματοοικονομική ανάλυση ή η εξειδικευμένη ελεγκτική.

Η τρίτη ειδικότητα που η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα συνιστούσε είναι η Νομική, παρότι θα υπάρχει πάντα ζήτηση για δικηγόρους. Ωστόσο, πρόκειται για έναν τομέα με κορεσμένη αγορά εργασίας, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει σε ορισμένες βασικές, επαναλαμβανόμενες εργασίες. Έτσι, προτείνεται η εξειδίκευση στο δίκαιο της τεχνολογίας ή στην κυβερνοασφάλεια. Μια ακόμη επιλογή σπουδών που η τεχνητή νοημοσύνη αμφισβητεί είναι η Διοίκηση Επιχειρήσεων, τουλάχιστον χωρίς κάποια εξειδίκευση, καθώς πρόκειται για ένα πολύ γενικό πτυχίο που δυσκολεύει τη διαφοροποίηση.

Τέλος, η πέμπτη ειδικότητα που βρίσκεται στο στόχαστρο της τεχνητής νοημοσύνης είναι η Γραφιστική (χωρίς ψηφιακή κατεύθυνση ή εμπειρία χρήστη). Εργαλεία προσβάσιμα σε όλους τους χρήστες επιτρέπουν την εύκολη δημιουργία οπτικού περιεχομένου μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα. Ως εναλλακτική, αναδύονται ο Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρήστη (UX/UI) και ο Σχεδιασμός Ψηφιακών Προϊόντων.

