Ηλικιωμένος επιχείρησε να παρασύρει με το όχημά του αστυνομικούς έπειτα από κλήση για παράνομο παρκάρισμα

Ηλικιωμένος προσπάθησε να παρασύρει με το αυτοκίνητό του αστυνομικούς που τον «έγραψαν» για παράνομο παρκάρισμα, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε σε έναν από αυτούς.

Σκηνές έντασης που οδήγησαν σε σύλληψη σημειώθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (21/02) γύρω στις 12:30 στο κέντρο της Καστοριάς, όταν ένας έλεγχος ρουτίνας για παράνομη στάθμευση μετατράπηκε σε σοβαρό περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, όλα ξεκίνησαν όταν δύο αστυνομικοί της Τροχαίας Καστοριάς εντόπισαν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο σταθμευμένο παράνομα στην αφετηρία των αστικών λεωφορείων. Το όχημα εμπόδιζε τόσο τη διέλευση των λεωφορείων όσο και την πρόσβαση των πεζών στο πεζοδρόμιο.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη βεβαίωση της παράβασης, που περιλάμβανε χρηματικό πρόστιμο 30 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για 40 ημέρες. Ο ηλικιωμένος οδηγός, μόλις αντιλήφθηκε την αφαίρεση του διπλώματος, έχασε την ψυχραιμία του, μπήκε στο αυτοκίνητο και ανέπτυξε ταχύτητα, με τους αστυνομικούς να αποφύγουν την παράσυρσή τους την τελευταία στιγμή.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε λίγα μέτρα πιο κάτω και η κατάσταση κλιμακώθηκε. Ο οδηγός, εξαγριωμένος, άρχισε να φωνάζει και χειροδίκησε σε έναν αστυνομικό, σπρώχνοντάς τον στο κεφάλι και τραβώντας τον υπηρεσιακό σκούφο.

Ο ηλικιωμένος συνελήφθη άμεσα και μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο, ενώ ο αστυνομικός υπέβαλε μήνυση για χειροδικία και εξύβριση. Πλέον, ο συλληφθείς αντιμετωπίζει σοβαρότερες κατηγορίες από την αρχική παράβαση της τροχαίας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

