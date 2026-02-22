Χάκερ πολυτελείας: Πώς ένας Ισπανός κατάφερνε και κοιμόταν σε καλά ξενοδοχεία με μόλις ένα σεντ

Ένας χάκερ στην Ισπανία διέμενε σε ξενοδοχεία πολυτελείας με μόλις ένα σεντ, προκαλώντας οικονομική ζημιά της τάξεως των 20.000 ευρώ.

Η Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας συνέλαβε έναν χάκερ που κατάφερνε να διαμένει σε πολυτελή ξενοδοχεία πληρώνοντας μόλις ένα λεπτό.

Σε ανακοίνωσή της εξήγησε πώς δρούσε αυτός ο κυβερνοεγκληματίας: «Ο κυβερνοεγκληματίας επέλεγε την επιλογή πληρωμής μέσω μιας γνωστής διεθνούς πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών και μέσω μιας ειδικά σχεδιασμένης κυβερνοεπίθεσης, αλλοίωνε τη διαδικασία επικύρωσης της συναλλαγής, καταφέρνοντας το σύστημα να εγκρίνει την πράξη αφού καταχωρούσε μόνο ένα λεπτό», ανέφεραν.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον ύποπτο ενώ διέμενε σε κατάλυμα υψηλής κατηγορίας στη Μαδρίτη, αφού είχε προκαλέσει οικονομική ζημιά που πλησίαζε τις 20.000 ευρώ.

Προϊόντα από το μίνι μπαρ

Δεν εξασφάλιζε μόνο πολυτελή δωμάτια σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή, αλλά κατανάλωνε και προϊόντα από το μίνι μπαρ, τα οποία στη συνέχεια, φυσικά και δεν πλήρωνε. Κατηγορείται για φερόμενο αδίκημα ηλεκτρονικής απάτης.

Στο αστυνομικό σώμα εξέφρασαν την έκπληξή τους, καθώς είναι η πρώτη φορά που εντοπίζουν έναν τέτοιο τρόπο δράσης. Η έρευνα ξεκίνησε στις 2 Φεβρουαρίου, μετά από καταγγελία που υπέβαλε μια ταξιδιωτική εταιρεία κρατήσεων.

Σύμφωνα με όσα εξήγησαν, το σύστημα εμφάνιζε ότι η συναλλαγή είχε ολοκληρωθεί σωστά και ότι το ποσό είχε καταβληθεί στο σύνολό του. Ωστόσο, ημέρες αργότερα, όταν η πλατφόρμα πληρωμών μετέφερε τα χρήματα στην πληγείσα εταιρεία, διαπιστωνόταν ότι το πραγματικό ποσό που είχε ληφθεί ήταν μόλις ένα λεπτό ανά κράτηση.

