Μας λένε ότι τα πυρηνικά όπλα μάς προστατεύουν, όμως η ιστορία αποκαλύπτει έναν σοκαριστικό αριθμό περιπτώσεων όπου οι ΗΠΑ παραλίγο να αυτοπυρποληθούν κατά λάθος.

1958: Η χρονιά που όλα πήγαν στραβά

Τα πρώτα χρόνια, οι καταστροφές αποφεύχθηκαν κυρίως λόγω της κατασκευής των όπλων. Όπως εξηγεί η Rebecca Grant, οι βόμβες απαιτούσαν τη σύνδεση μιας κάψουλας πυρηνικού υλικού με το σώμα της βόμβας, κάτι που σπάνια γινόταν κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το 1957, μια βόμβα έπεσε κατά λάθος από ένα Β-36 στο Νέο Μεξικό, δημιουργώντας έναν κρατήρα 7 μέτρων, αλλά ευτυχώς δεν εξεράγη.

Το 1958 όμως, η τύχη άρχισε να εξαντλείται. Τον Φεβρουάριο, ένα Β-47 έχασε ένα πυρηνικό όπλο στα ανοικτά των ακτών της Τζόρτζια, το οποίο δεν βρέθηκε ποτέ. Έναν μήνα μετά, μια άλλη βόμβα έπεσε στη Νότια Καρολίνα, τραυματίζοντας έξι άτομα και προκαλώντας υλικές ζημιές.

Τον Νοέμβριο, ένα αεροπλάνο έπιασε φωτιά στο Τέξας, οι συμβατικές εκρηκτικές ύλες εξερράγησαν, μολύνοντας το έδαφος με ραδιενεργό υλικό. Τρεις εβδομάδες αργότερα, ένα παρόμοιο περιστατικό συνέβη στη Λουιζιάνα.

Οι πέντε καταστροφές της Επιχείρησης Chrome Dome

Κατά τη δεκαετία του '60, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ είχε βομβαρδιστικά Β-52 στον αέρα 24 ώρες το 24ωρο, έτοιμα να επιτεθούν στην ΕΣΣΔ. Αυτή η επιχείρηση «Chrome Dome» αποδείχθηκε επικίνδυνη.

Τον Ιανουάριο του 1961, ένα Β-52 διαλύθηκε πάνω από τη Βόρεια Καρολίνα, απελευθερώνοντας δύο βόμβες με ισχύ 500 φορές μεγαλύτερη από εκείνη της Χιροσίμα. Η μία καρφώθηκε στο έδαφος και η άλλη βρέθηκε να κρέμεται από ένα δέντρο. Σύμφωνα με αρχεία, τα πέντε από τα έξι βήματα για την πυρηνική πυροδότηση είχαν ήδη ενεργοποιηθεί.

Τον Μάρτιο του ίδιου έτους, ένα άλλο Β-52 συνετρίβη στην Καλιφόρνια. Οι δύο βόμβες που μετέφερε είχαν αρχίσει να οπλίζονται, αλλά η πρόσκρουση τις κατέστρεψε τόσο πολύ που η έκρηξη ήταν αδύνατη.

Το 1964, ένα Β-52 συνετρίβη στα Απαλάχια Όρη λόγω χιονοθύελλας. Οι βόμβες διαλύθηκαν κατά την πρόσκρουση, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των υλικών.

Οι πυρηνικοί εφιάλτες στην Ευρώπη

Δύο μεγάλα ατυχήματα συνέβησαν και επί ευρωπαϊκού εδάφους. Στο Παλομάρες της Ισπανίας, μια σύγκρουση αεροσκαφών προκάλεσε τη διασπορά ραδιενεργού πλουτωνίου σε μια έκταση μεγέθους όσο το Μονακό.

Τέλος, το ατύχημα στο Τούλε της Γροιλανδίας, όπου ένα Β-52 συνετρίβη στους πάγους χάνοντας τέσσερις βόμβες, προκάλεσε διπλωματικό επεισόδιο με τη Δανία και οδήγησε στον τερματισμό της επιχείρησης Chrome Dome.

Το γαλλικό κλειδί που παραλίγο να καταστρέψει το Αρκάνσας

Το 1980, στο Νταμασκός του Αρκάνσας, ένα ανθρώπινο λάθος παραλίγο να προκαλέσει μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές. Ένας σμηνίτης έριξε κατά λάθος ένα γαλλικό κλειδί μέσα σε ένα σιλό πυραύλου Titan II. Το εργαλείο τρύπησε το περίβλημα του πυραύλου, προκαλώντας διαρροή καυσίμου.

Μια έκρηξη εκεί θα είχε ισχύ τρεις φορές μεγαλύτερη από όλες τις βόμβες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου μαζί. Η έκρηξη τελικά συνέβη, εκτοξεύοντας την πυρηνική κεφαλή έξω από το σιλό στο έδαφος, αλλά ευτυχώς χωρίς να προκληθεί πυρηνική ανάφλεξη. Μετά από αυτό το περιστατικό, η Πολεμική Αεροπορία απέσυρε το σύστημα Titan II.

