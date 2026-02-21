Η Ιαπωνία εκτοξεύει ξύλινο δορυφόρο στο διάστημα και αφήνει την ΑΙ στην άκρη

Ένας πρωτοποριακός ξύλινος δορυφόρος φιλοδοξεί να μειώσει τη ρύπανση από τα διαστημικά σκουπίδια γύρω από τη Γη.

Η Ιαπωνία αποφάσισε να λύσει ένα πρόβλημα του μέλλοντος με ένα υλικό του παρελθόντος. Όσο ο ανθρώπινος πολιτισμός γεμίζει το διάστημα με δορυφόρους, γεννιέται μια νέα απειλή: τα διαστημικά σκουπίδια που, όταν καίγονται, αφήνουν πίσω τους μικροσκοπικά σωματίδια μετάλλων.

Και κάπου εκεί, μέσα σε έναν κόσμο αλγορίθμων και τεχνητής νοημοσύνης, οι Ιάπωνες επέλεξαν κάτι απροσδόκητο. Να χρησιμοποιήσουν ξύλο.

Η λύση που έρχεται από το… δάσος

Ερευνητές από την Ιαπωνία κατασκεύασαν έναν μικρό δορυφόρο σε σχήμα κύβου, φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από ξύλο μανόλιας. Το project, που ονομάζεται LignoSat, φιλοδοξεί να προσφέρει μια πιο «καθαρή» εναλλακτική στα μεταλλικά υλικά που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα στις διαστημικές αποστολές.

Ο λόγος είναι απλός αλλά καθοριστικός. Όταν οι μεταλλικοί δορυφόροι ολοκληρώνουν τον κύκλο ζωής τους και καίγονται κατά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα, απελευθερώνουν λεπτή μεταλλική σκόνη. Η τελευταία, μπορεί να παραμένει για χρόνια στο διάστημα και να επηρεάζει τόσο το περιβάλλον γύρω από τη Γη όσο και τις μελλοντικές αποστολές.

Το ξύλο, αντίθετα, συμπεριφέρεται εντελώς διαφορετικά εκτός ατμόσφαιρας. Χωρίς οξυγόνο δεν καίγεται, δεν σαπίζει και παραμένει σταθερό ακόμη και σε ακραίες θερμοκρασίες που εναλλάσσονται από πολύ χαμηλές σε πολύ υψηλές. Κι όταν τελικά διαλυθεί, το αποτύπωμά του είναι σχεδόν μηδαμινό.

Οι επιστήμονες δοκίμασαν διαφορετικούς τύπους ξύλου σε τροχιά γύρω από τη Γη, αφήνοντάς τους για μήνες εκτεθειμένους στις συνθήκες του διαστήματος. Τα δείγματα επέστρεψαν σχεδόν άθικτα, με τη μανόλια να ξεχωρίζει για τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητά της. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα ενός πλήρως ξύλινου δορυφόρου.

Η σκέψη είναι απλή αλλά σχεδόν ποιητική. Σε μια εποχή όπου όλα γίνονται πιο σύνθετα, πιο ψηφιακά και πιο τεχνητά, μια λύση έρχεται από ένα φυσικό υλικό που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ίσως τελικά το μέλλον της τεχνολογίας να μην είναι πάντα τόσο περίπλοκο όσο νομίζουμε.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ