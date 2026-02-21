Παίκτης του Ρουκ-Ζουκ θέλει να γίνει μέτοχος του Παναθηναϊκού και να γνωρίσει τον Γιαννακόπουλο: «Έχω ψύχωση μαζί του» (vid)

Τρελαμένος παίκτης στο Ρουκ Ζουκ δήλωσε πως θέλει να γίνει μέτοχος στον Παναθηναϊκό και να γνωρίσει τον πρόεδρό του, Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Ξεχωριστές στιγμές χάρισε η ομάδα ΣΥΝ1 στο τηλεπαιχνίδι Ρουκ Ζουκ, με τον Γιώργο, που εργάζεται ως διασώστης όπως και όλη η παρέα, να δηλώνει χωρίς περιστροφές την απόλυτη αγάπη του για τον Παναθηναϊκό.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η παρουσιάστρια Ζέτα Μακρυπούλια αναφέρθηκε στην «πράσινη» καψούρα του και η συζήτηση ήταν απολαυστική.

Τρελαμένος με τον Παναθηναϊκό και τον... Δημήτρη Γιαννακόπουλο

Ο Γιώργος δήλωσε πως κάποια στιγμή στο μέλλον θα ήθελε να γίνει μέτοχος στον Παναθηναϊκό, χωρίς να τον νοιάζει το άθλημα στο οποίο θα επενδύσει: «Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, αν είχα λεφτά θα ήθελα να είμαι παντού».

Μάλιστα, παραδέχθηκε πως όταν παρακολουθεί παιχνίδια της αγαπημένης του ομάδας και χάνει, τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά: «Όταν χάνει, είμαι πολύ νευρικός».

Το σημείο που έκανε εντύπωση στη Ζέτα Μακρυπούλια είναι όταν μίλησε για τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, εκφράζοντας την επιθυμία να τον συναντήσει από κοντά: «Έχω ψύχωση μαζί του, "πεθαίνω". Θα του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ ως Παναθηναϊκός, σε αυτή την οικογένεια, για όλα αυτά που μας έχουν χαρίσει στο ελληνικό μπάσκετ».

Το απόσπασμα ξεκινάει από το 6ο λεπτό του επεισοδίου:

