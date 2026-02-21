Η απίστευτη απάτη σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης: Πώς ένας άνδρας παραλίγο να γίνει ιδιοκτήτης με μόλις 200 δολάρια

Άνδρας που έμενε δωρεάν στο εμβληματικό Hotel New Yorker για χρόνια, δήλωσε ένοχος για απάτη αφού προσπάθησε να γίνει ιδιοκτήτης ολόκληρου του κτιρίου με πλαστά έγγραφα.

Όλα ξεκίνησαν το 2018, όταν ο Μίκι Μπαρέτο πλήρωσε 200 δολάρια για να μείνει μία μόνο νύχτα στο ιστορικό ξενοδοχείο, New Yorker, του Μανχάταν. Μετά τη διαμονή του, ζήτησε επίσημο συμβόλαιο ενοικίασης, εκμεταλλευόμενος έναν παλιό νόμο της Νέας Υόρκης για τα κτίρια που χτίστηκαν πριν το 1969.

Όταν το ξενοδοχείο αρνήθηκε, η υπόθεση πήγε στα δικαστήρια. Επειδή οι δικηγόροι του ξενοδοχείου δεν εμφανίστηκαν σε μια κρίσιμη συνεδρίαση, ο δικαστής του έδωσε το δικαίωμα να μείνει στο δωμάτιο. Έτσι, ο Μπαρέτο κατάφερε να μένει εκεί για χρόνια χωρίς να πληρώνει ούτε ένα σεντ.

Από ένοικος... ιδιοκτήτης

Ο Μπαρέτο όμως δεν σταμάτησε εκεί. Κατέθεσε πλαστά έγγραφα στις υπηρεσίες της πόλης, υποστηρίζοντας ότι ολόκληρο το ξενοδοχείο (που ανήκει σε μια θρησκευτική οργάνωση) του μεταβιβάστηκε και του ανήκει πλέον νόμιμα!

Αφού έκανε τα χαρτιά, άρχισε να συμπεριφέρεται ως αφεντικό. Προσπάθησε να εισπράξει νοίκι από άλλους πελάτες και εν συνεχεία απαίτησε από την τράπεζα να του δώσει πρόσβαση στους λογαριασμούς του ξενοδοχείου.

Το τέλος της απάτης ήρθε 6 χρόνια μετά

Η δράση του σταμάτησε το 2024 (6 χρόνια μετά, ναι!), όταν οι αρχές τον έβγαλαν από το κτίριο και του απήγγειλαν κατηγορίες για απάτη. Στην αρχή κρίθηκε ακατάλληλος για να δικαστεί και χρειάστηκε να ακολουθήσει ψυχιατρική θεραπεία.

Τελικά, δήλωσε ένοχος. Η ποινή του ήταν έξι μήνες φυλάκιση (τους οποίους έχει ήδη εκτίσει) και πέντε χρόνια υπό επιτήρηση. Ο ίδιος πάντως υποστήριζε μέχρι πρόσφατα ότι δεν ήθελε να κλέψει κανέναν, αλλά πίστευε ότι εφόσον είχε το δωμάτιο, του ανήκε και όλο το κτίριο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ