Έγινε ο «πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο» με 100.000 φορές περισσότερο πλούτο από τον Έλον Μασκ

Η Sophie Downing έγινε «ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο» όταν μια δωροκάρτα καφέ των 10 λιρών εμφάνισε κατά λάθος υπόλοιπο 63 τετράκις εκατομμυρίων λιρών σε καφετέρια του Νότιγχαμ.

Όλα ξεκίνησαν όταν η 29χρονη Sophie Downing, ιδιοκτήτρια επιχείρησης στο Νότιγχαμ, έλαβε ως χριστουγεννιάτικο δώρο μια κάρτα για την τοπική καφετέρια «200 Degrees». Η ίδια πίστευε ότι η κάρτα είχε μέσα περίπου 10 λίρες, ποσό αρκετό για έναν καφέ και κάτι συνοδευτικό.

Όταν όμως πήγε να αγοράσει ένα matcha latte, έμεινε άναυδη. Το μηχάνημα δεν έδειξε 10 λίρες, αλλά το αστρονομικό ποσό των 63 τετράκις εκατομμυρίων λιρών (£63,000,000,000,000,000).

Πλουσιότερη από όλο τον πλανήτη

Για να καταλάβουμε το μέγεθος του ποσού, η περιουσία της Sophie εκείνη τη στιγμή ήταν:

100.000 φορές μεγαλύτερη από αυτήν του Έλον Μασκ

2.700 φορές μεγαλύτερη από το ΑΕΠ των Ηνωμένων Πολιτειών

670 φορές μεγαλύτερη από ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία

Πως δημιουργήθηκε αυτό το υπέρογκο ποσό;

Η Sophie περιέγραψε την αντίδραση του υπαλλήλου στο ταμείο: «Ο τύπος στο ταμείο ήταν πραγματικά μπερδεμένος. Το πρόσωπό του ήταν σε φάση "τι στο δι@ολ# έγινε εδώ"». Ο υπάλληλος, παρόλο που δεν είχε ξαναδεί κάτι τέτοιο, της είπε: «Είναι οκ, μπορείς να το κρατήσεις».

Δυστυχώς για τη Sophie, υπήρχε ένα «μικρό» πρόβλημα. Παρόλο που θεωρητικά ήταν η πλουσιότερη γυναίκα στην ιστορία της ανθρωπότητας, τα χρήματα αυτά μπορούσαν να ξοδευτούν μόνο στη συγκεκριμένη καφετέρια για καφέδες και κρουασάν. Δεν μπορούσε να αγοράσει σπίτια, αυτοκίνητα ή να λύσει το πρόβλημα της παγκόσμιας πείνας.

Η επιλογή του ηθικού μονοπατιού

Η Sophie κατάλαβε ότι μάλλον το σύστημα σκάναρε το barcode της κάρτας ως το υπόλοιπο του λογαριασμού. Αν και θα μπορούσε θεωρητικά να αδειάζει τα ράφια του καταστήματος καθημερινά, αποφάσισε να μην το εκμεταλλευτεί.

Μετά τη δεύτερη φορά που είδε ότι το υπόλοιπο παρέμενε το ίδιο, υποσχέθηκε στον εαυτό της να μην ξαναχρησιμοποιήσει την κάρτα, ακολουθώντας την ηθική της πυξίδα.

