Ο Έλον Μασκ αναβάλλει τη δημιουργία σπιτιού στον Άρη και θέτει νέο στόχο

Ο Έλον Μασκ αλλάζει την προτεραιότητα της SpaceX από τον Άρη, εξηγώντας γιατί η δημιουργία μιας... σεληνιακής πόλης είναι «πολύ πιο γρήγορη».

Ο Έλον Μασκ φαίνεται να αναπροσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα των διαστημικών του φιλοδοξιών, μεταθέτοντας -τουλάχιστον προσωρινά- το όραμα για μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στον Άρη και δίνοντας προτεραιότητα σε έναν πιο άμεσο στόχο: τη δημιουργία μιας πόλης στη Σελήνη.

Σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει ο ίδιος, στα αρχεία της SpaceX υπάρχει ήδη ένα σχέδιο με την ονομασία «Moon City», το οποίο φιλοδοξεί να υλοποιήσει μέσα στην επόμενη δεκαετία. Όπως ξεκαθαρίζει, η στροφή προς τη Σελήνη δεν σημαίνει εγκατάλειψη του αρειανού εγχειρήματος, αλλά μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση με βάση τις τεχνικές και χρονικές δυνατότητες των διαστημικών αποστολών.

Η βασική διαφορά, όπως εξηγεί ο Μασκ, αφορά την προσβασιμότητα. Ο Άρης μπορεί να προσεγγιστεί μόνο κάθε 26 μήνες, όταν οι πλανήτες ευθυγραμμίζονται, με το ταξίδι να διαρκεί περίπου έξι μήνες. Αντίθετα, η Σελήνη απέχει μόλις δύο ημέρες και είναι εφικτό να πραγματοποιούνται αποστολές σχεδόν κάθε δέκα ημέρες. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, επιτρέπει ταχύτερη επανάληψη, δοκιμές και κατασκευές, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο υλοποίησης ενός μόνιμου οικισμού.

Δεν το παρατάει...

Σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter), ο ιδρυτής της SpaceX σημείωσε ότι η εταιρεία έχει ήδη μετατοπίσει το επίκεντρο των προσπαθειών της προς τη Σελήνη, εκτιμώντας πως μια αυτοσυντηρούμενη σεληνιακή πόλη θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα σε λιγότερο από δέκα χρόνια. Για τον Άρη, το αντίστοιχο εγχείρημα τοποθετείται χρονικά μετά την επόμενη εικοσαετία.

Παρά τη νέα αυτή προτεραιότητα, ο τελικός στόχος παραμένει αμετάβλητος. Ο Μασκ επιμένει ότι ο αποικισμός του Άρη είναι απαραίτητος για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση του ανθρώπινου πολιτισμού. Ωστόσο, θεωρεί πως η Σελήνη αποτελεί το πιο γρήγορο και βιώσιμο ενδιάμεσο βήμα, λειτουργώντας ως δοκιμαστικό πεδίο για τεχνολογίες, υποδομές και μοντέλα διαβίωσης εκτός Γης.

Με λίγα λόγια, το «σπίτι στον Άρη» δεν ακυρώνεται, αλλά μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, καθώς η SpaceX επιλέγει έναν δρόμο που -όπως υποστηρίζει ο ιδρυτής της- μπορεί να οδηγήσει πιο άμεσα στη διασφάλιση του μέλλοντος του ανθρώπινου πολιτισμού πέρα από τον πλανήτη μας.

