Η γυναίκα που γύρισε τον κόσμο με τον Dan Bilzerian μιλά για πρώτη φορά για το τι κρύβεται πίσω από τα posts

Τα πολυτελή ταξίδια ήταν αληθινά, αλλά η δημόσια περσόνα δεν δείχνει ολόκληρο τον άνθρωπο.

Η influencer που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο με τον Dan Bilzerian μιλά για πρώτη φορά για το τι πραγματικά κρύβεται πίσω από τις φωτογραφίες του Instagram, αποδομώντας την εικόνα του ακραίου playboy χωρίς όμως να την ανατρέπει πλήρως. Όπως λέει, η πολυτελής ζωή που προβάλλεται online είναι όντως αληθινή, αλλά αποτελεί περισσότερο ένα «brand» παρά μια πλήρη αντανάκλαση του χαρακτήρα του.

Η Lauren Blake, που βρέθηκε στο πλευρό του πριν από περίπου δέκα χρόνια και φέρεται να είχε σχέση μαζί του, περιγράφει έναν άνθρωπο πιο ήρεμο και συγκροτημένο από όσο δείχνουν οι δημόσιες εμφανίσεις του. Σύμφωνα με την ίδια, δεν υπήρχαν οι «τρελές» σκηνές πάρτι που θα περίμενε κανείς βλέποντας τα posts του, ενώ τον χαρακτήρισε προσγειωμένο, αυθεντικό και σε φάση να… κατεβάσει ταχύτητα, επιλέγοντας κυρίως ταξίδια και χαλαρή ζωή.

Η εικόνα και το brand πίσω από τον Bilzerian

Η Blake επιμένει ότι όσα δείχνει ο Bilzerian στα social media δεν είναι ψεύτικα ή σκηνοθετημένα. Αντίθετα, πρόκειται για πραγματικά στιγμιότυπα της ζωής του, τα οποία όμως συνθέτουν μια επιμελημένη εικόνα. Με άλλα λόγια, δεν είναι ότι δεν συμβαίνουν, αλλά δεν είναι ολόκληρη η ιστορία.

Όπως εξηγεί, η online παρουσία του λειτουργεί περισσότερο ως «περσόνα» που ενισχύει το μύθο γύρω από το όνομά του. Ένας μύθος που χτίστηκε μέσα από jet-set ταξίδια, πολυτελή θέρετρα και εντυπωσιακές εμφανίσεις με γυναίκες δίπλα του, δημιουργώντας την εντύπωση μιας ζωής συνεχούς υπερβολής.

Η αναφορά στα αρχεία Epstein και η αντίδρασή του

Το όνομα του Bilzerian βρέθηκε πρόσφατα ξανά στο προσκήνιο όταν φωτογραφία του μαζί με γυναίκες και τον ράπερ Post Malone εμφανίστηκε σε έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν στο πλαίσιο των αρχείων Epstein. Η εικόνα, ωστόσο, προερχόταν από δική του ανάρτηση στα social media το 2018, γεγονός που – όπως υποστήριξε – τον εξέπληξε όσο και το κοινό.

Ο ίδιος απάντησε δημόσια ότι «κάθε φωτογραφία που είχε ανεβάσει στο Instagram βρέθηκε στα αρχεία με καλυμμένα τα πρόσωπα των γυναικών», υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία του στα έγγραφα δεν συνεπάγεται καμία παράνομη ενέργεια ή εμπλοκή.

Τελικά, η μαρτυρία της Blake δεν γκρεμίζει τον μύθο του Bilzerian, αλλά τον φωτίζει από μια διαφορετική γωνία. Ναι, η χλιδή και τα ταξίδια είναι πραγματικά. Απλώς, πίσω από τα φώτα, φαίνεται να υπάρχει ένας άνθρωπος πιο ήρεμος και συνειδητός από την περσόνα που έχει επιλέξει να πουλά στο Instagram.

