Αδιανόητη δήλωση κατοίκου Τρικάλων για «Βιολάντα»: «Εντάξει πέθαναν 5 γυναίκες, τι να κάνουμε τώρα;» (vid)

Μια δήλωση που δεν εξοργίζει μόνο για το περιεχόμενό της, αλλά για τη νοοτροπία που κουβαλά και την ευκολία με την οποία κανονικοποιεί μια τραγωδία.

Πριν από μερικές ημέρες γίναμε μάρτυρες ενός σουρελαστικού σκηνικού στα Τρίκαλα. Στην πόλη, δηλαδή, κάτω από το νωπό χώμα της οποίας θάφτηκαν οι 5 εργαζόμενες της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» μετά τη φονική έκρηξη στις εγκαταστάσεις της.

Στο σκηνικό αυτό, πρωταγωνιστής δεν ήταν τόσο ο προφυλακισμένος ιδιοκτήτης του εργοστασίου που έβγαινε χειροδέσμιος από το Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων το πρωί της Τρίτης (17/02), όσο οι μερικές δεκάδες εργαζομένων που περίμεναν από έξω και άμα τη εμφανίσει του αυτοκινήτου της αστυνομίας, γαντζώθηκαν στα παράθυρα και αλαφιασμένοι απέδειξαν και επέδειξαν την συμπαράταξη προς το αφεντικό του, το οποίο κατηγορείται ότι με τις πράξεις και τις παραλήψεις του (κυρίως με αυτές), συνέβαλε στο θάνατο των εργατριών.

Για τους λίγους που δεν το είδαν, αλλά και για τους πολλούς που θα ήθελαν να το ξαναδούν για να το... χωνέψουν:

Η κανονικοποίηση της τραγωδίας σε μια πρόταση

Την εθελοδουλική παράνοια που συμπυκνώνεται στο βίντεο που μόλις είδατε, ήρθε να σώσει με την στάση της μια κάτοικος Τρικάλων, η οποία περνώντας από το σημείο της συγκέντρωσης συμπαράστασης, σταμάτησε το αυτοκίνητό της και αφού βγήκε έξω, φώναξε στους συγκεντρωμένους: «Δεν ντρέπεστε λίγο; Πέντε νεκρές γυναίκες!».

Η παραπάνω τζούρα αξιοπρέπειας, σβήστηκε μονομιάς από ένα νέο βίντεο που κυκλοφόρησε: σε αυτό, εμφανίζεται ένας κάτοικος Τρικάλων ο οποίος καλείται από την ρεπόρτερ να σχολιάσει τα τεκταινόμενα που ταλανίζουν την πόλη του -και όχι μόνο.

«Δεν φταίει σε τίποτα (σσ: ο ιδιοκτήτης). Έτρωγε τόσος κόσμος ψωμί εκεί μέσα», η αρχική του τοποθέτηση, με τη δημοσιογράφο να του υπενθυμίζει την... ανθυπολεπτομέρεια του χαμού πέντε ανθρώπων. Η απάντηση που κανονικοποιεί το εργατικό δυστύχημα, χτυπάει αυτιά και σωθικά: «Εντάξει πέθαναν 5 γυναίκες, τι να κάνουμε τώρα;!»

Απότοκο μιας χρόνιας, αρρωστημένης νοοτροπίας που πασχίζουμε να πεθάνει το συντομότερο δυνατόν:

