Πρωτοφανές δημοψήφισμα: Η Ελβετία προτείνει περιορισμό του πληθυσμού της σε 10 εκατομμύρια κατοίκους

Το ερώτημα δεν είναι πόσοι χωρούν, αλλά τι χάνεται όταν μια κοινωνία μεγαλώνει υπερβολικά.

Η Ελβετία ετοιμάζεται να βάλει ένα από τα πιο ασυνήθιστα δημογραφικά φρένα που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Στις 14 Ιουνίου, οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν μέσω δημοψηφίσματος αν η χώρα πρέπει να θέσει ανώτατο όριο πληθυσμού στα 10 εκατομμύρια κατοίκους.

Η πρόταση δεν αφορά απλώς έναν αριθμό, αλλά ένα ολόκληρο μοντέλο ανάπτυξης. Σε μια χώρα που έχει μάθει να λειτουργεί με ακρίβεια ελβετικού ρολογιού, το ερώτημα είναι απλό και ταυτόχρονα τεράστιο: Πόσο μεγάλη μπορεί να γίνει χωρίς να αλλοιωθεί αυτό που ήδη έχει καταφέρει να είναι;

Η συζήτηση που διχάζει μια «τακτοποιημένη» χώρα

Σήμερα, η Ελβετία βρίσκεται λίγο πάνω από τα 9 εκατομμύρια κατοίκους, με σημαντικό ποσοστό από αυτούς να έχει γεννηθεί εκτός συνόρων. Η αύξηση του πληθυσμού δεν είναι απλώς μια στατιστική καμπύλη. Συνεπάγεται πίεση στην αγορά κατοικίας, τις υποδομές, τις συγκοινωνίες, τους φυσικούς πόρους. Και κάπου εκεί ξεκινά η αγωνία μιας κοινωνίας που φοβάται μήπως η επιτυχία της, γυρίσει μπούμερανγκ.

Οι υποστηρικτές του πληθυσμιακού πλαφόν βλέπουν το όριο των 10 εκατομμυρίων ως μια πράξη πρόληψης. Υποστηρίζουν ότι μια χώρα με περιορισμένο ζωτικό χώρο και υψηλό επίπεδο ζωής οφείλει να προστατεύσει το περιβάλλον, την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών και τη βιωσιμότητα του κοινωνικού κράτους. Με απλά λόγια, λιγότεροι άνθρωποι σημαίνει λιγότερη πίεση σε όλα όσα κάνουν την Ελβετία να μοιάζει με πρότυπο.

Από την άλλη πλευρά, οι επικριτές μιλούν για μια υπεραπλούστευση ενός σύνθετου ζητήματος. Η ελβετική οικονομία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εργαζόμενους από το εξωτερικό, από τη βιομηχανία μέχρι τις υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης. Το να τεθεί ένα αυστηρό ταβάνι ίσως δημιουργήσει ελλείψεις στην αγορά εργασίας και περιορίσει την ευελιξία μιας ήδη δυναμικής οικονομίας.

Επιπρόσθετα, υπάρχει και κάτι βαθύτερο. Το όριο των 10 εκατομμυρίων δεν είναι απλώς ένα νούμερο. Είναι ένα συμβολικό σύνορο. Μια γραμμή που υπονοεί ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι απεριόριστη, ότι κάποια στιγμή μια κοινωνία επιλέγει να προστατεύσει την ισορροπία της αντί να κυνηγά μόνο την μεγέθυνση των επιμέρους δεικτών ευημερίας.

Στο τέλος της ημέρας, το δημοψήφισμα δεν αφορά μόνο την Ελβετία. Ακουμπά ένα ερώτημα που θα απασχολήσει όλο και περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες τα επόμενα χρόνια. Πόση ανάπτυξη αντέχει μια κοινωνία πριν αρχίσει να χάνει τον εαυτό της;

