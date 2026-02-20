Έξαλλος Άδωνις φωνάζει σε συλληφθέντα στο Κρατικό Νικαίας: «Είσαι και γιατρός, δεν ντρέπεσαι» (vid)

Οι εικόνες από τη σύλληψη και η απάντηση του γιατρού συντηρούν το κλίμα σύγκρουσης γύρω από την επίσκεψη.

Σε μετωπική σύγκρουση εξελίσσεται το επεισόδιο που σημειώθηκε την Πέμπτη 19/02 στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας κατά την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη, με τον γιατρό να απαντά δημόσια στις δηλώσεις του υπουργού Υγείας περί επίθεσης σε βάρος του. Το περιστατικό πήρε νέα τροπή μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης, στο οποίο ακούγεται ο υπουργός να φωνάζει προς τον γιατρό: «Δεν ντρέπεσαι, είσαι και γιατρός, δεν ντρέπεσαι;», ενώ στη συνέχεια ακούγεται να λέει «Αυτόφωρο να πάει μέσα».

Το βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που αστυνομικοί της συνοδείας του υπουργού προχωρούν στη σύλληψη ενός από τους υγειονομικούς που βρίσκονταν στο νοσοκομείο, με τον ίδιο τον γιατρό να ακούγεται να λέει: «Θέλω δικηγόρο». Σύμφωνα με τους συναδέλφους του, πρόκειται για τον Δημήτρη Ζιαζιά, γιατρό στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ.

Η σύγκρουση κλιμακώθηκε όταν ο γιατρός εξέδωσε εκτενή γραπτή δήλωση, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι έδειρε, έφτυσε ή εξύβρισε τον υπουργό, κάνοντας λόγο για «χυδαία συκοφαντία» και προκαλώντας την ομάδα επικοινωνίας του να δημοσιοποιήσει οποιοδήποτε βίντεο που να αποδεικνύει έστω έναν από τους ισχυρισμούς.

"..Το βίντεο κόβεται στο σημείο όπου ο Γεωργιάδης σε έξαλλη κατάσταση απειλεί ότι θα με απολύσει. Όλο το βίντεο τοχει ο κύριος που τον συνόδευε κ βιντεοσκοπούσε τα πάντα.

Προκαλώ κι αυτόν να το δημοσιεύσει για να δει ο κόσμος τι απειλές εκστόμισε ο Α.Γεωργιάδης εναντίον μου.." pic.twitter.com/MHhWlAsXBq February 20, 2026

Η εκδοχή του γιατρού για τα όσα συνέβησαν

Ακολουθούν οι δηλώσεις του γιατρού Δημήτρη Ζιαζιά όπως δημοσιοποιήθηκαν:

«Αυτά που ο Α. Γεωργιάδης δήλωσε σε όλα σχεδόν τα ΜΜΕ ότι “ο γιατρός που κρατήθηκε με χειροπέδες, με έδειρε, με έφτυσε και με έβρισε”, δηλαδή ο υποφαινόμενος, δεν είναι απλά ψέματα αλλά χυδαία συκοφαντία προς το πρόσωπό μου. Προκαλώ την ομάδα επικοινωνίας του να βρει ένα βίντεο ή κάποιο άλλο σχετικό ντοκουμέντο από όλα όσα κυκλοφορούν που να αποδεικνύει έστω έναν από αυτούς τους αβάσιμους ισχυρισμούς. Εκτός εάν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στη διαμαρτυρία προς έναν υπουργό ή την κυβέρνηση ταυτίζεται πλέον με το αδίκημα της εξύβρισης, του φτυσίματος και της βιαιοπραγίας.

Κατά τη διάρκεια της ειρηνικής μας διαδήλωσης και ενώ οι αστυνομικοί και τα ΜΑΤ μας απωθούσαν βίαια για να ανοίξουν δρόμο στον Α.Γεωργιάδη, ένιωσα ότι κάποιος με τραβάει από πίσω και σε λίγα δευτερόλεπτα βρέθηκα μέσα στο χώρο που ήταν μαζεμένοι οι επίσημοι. Συνειδητοποίησα ότι αυτοί που με τραβούσαν και με προπηλάκιζαν ήταν αστυνομικοί με πολιτικά, πιθανά της ασφάλειας (4 ή 5) και σε λίγο περικυκλώθηκα και από αστυνομικούς των ΜΑΤ, καθώς και τον Α. Γεωργιάδη και Δ.Μαρκόπουλο, βουλευτή της ΝΔ.

Ούρλιαζαν σε έξαλλη κατάσταση ότι έφτυσα τον υπουργό και αυτό θα το πληρώσω. Μου πέρασαν χειροπέδες πισθάγκωνα με εντολή Γεωργιάδη και Μαρκόπουλου (“συλλάβετέ τον αυτόν”). Με οδήγησαν σε ένα πλαϊνό χώρο για να μη με βλέπουν οι επίσημοι και τα κανάλια (είναι ο χώρος όπου εκτυλίσσεται το αναρτημένο βίντεο). Το βίντεο κόβεται στο σημείο όπου ο Α.Γεωργιάδης σε έξαλλη κατάσταση με απειλεί προσωπικά ότι θα με απολύσει. Όλο το βίντεο το έχει στην κατοχή του ο κύριος που τον συνόδευε και βιντεοσκοπούσε τα πάντα. Τον προκαλώ κι αυτόν να το δημοσιεύσει για να δει ο κόσμος τι απειλές εκστόμισε ο Α. Γεωργιάδης εναντίον μου.

Στη συνέχεια, με μετέφεραν σε άλλο χώρο των ΤΕΠ δεμένο με χειροπέδες όπου έμεινα φρουρούμενος από αστυνομικούς μέχρι το τέλος της φιέστας. Τότε ο Α. Γεωργιάδης ήρθε με δήθεν συγκαταβατικό ύφος να μου πει ότι δεν θέλει να δώσει συνέχεια στο περιστατικό, δεν θέλει να με στείλει στο κρατητήριο κτλ απαιτώντας να του πω συγγνώμη. Του απάντησα ότι δεν πρόκειται να πω συγνώμη για κάτι που δεν έκανα και ότι αυτός που δέχτηκε τη μεγαλύτερη βία ήμουν εγώ. Συγγνώμη πρέπει να ζητήσει ο ίδιος για τον τρόπο με τον οποίο μπήκε στο νοσοκομείο, ως στρατός κατοχής. Το βράδυ με ειδοποίησαν φίλοι ότι βγήκε στα κανάλια και είπε ότι “μου τη χάρισε γιατί θα μπορούσε να με στείλει στο κρατητήριο”».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ