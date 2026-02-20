«Σας αγαπάμε» είπαν αστυνομικοί ΟΠΚΕ σε Γεωργιάδη κι εκείνος απάντησε: «Σας λατρεύω, σας αγαπάω παραπάνω απ’ ό,τι νομίζετε» (vid)

Νιώθουμε μπόλικη αμηχανία στην τοποθεσία Κρατικό Νικαίας...

Αν υπάρχει μια σχέση που αποδείχθηκε… αμοιβαία και -αν μη τι άλλο- εκδηλωτική όσο δεν πάει, αυτή ήταν ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, στο περιθώριο της χθεσινής επεισοδιακής επίσκεψής του στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Ο υπουργός Υγείας μοιράστηκε σχετικό βίντεο στα social media, όπου οι δύο πλευρές αντάλλαξαν δημόσια λόγια αμοιβαίας αγάπης και λατρείας. Σαν τα πιτσιρίκια, ένα πράγμα, που αράζουν αμέριμνα στα παγκάκια και αδιαφορούν για τα αδιάκριτα ή επικριτικά ενήλικα βλέμματα των περαστικών.

Ένα love story άνευ προηγουμένου

«Σας αγαπάμε πολύ», ακούγεται να λέει αστυνομικός της ΟΠΚΕ, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να αρπάζει τα ερωτικά vibes και να ανταποδίδει πολλαπλασιαστικά: «Και εγώ σας αγαπάω. Σας λατρεύω. Σας αγαπάω παραπάνω απ’ ό,τι νομίζετε!»

Ένα μικρό λεκτικό «Late Valentine», για το οποίο ήμασταν προϊδεασμένοι, άλλο πιαστήκαμε απροετοίμαστοι.

Σήμερα επισκεφθήκαμε το Νοσοκομείο Νικαίας με τους @mthemisto κ. Λίλιαν Βιλδιρίδη @gvrettakos @MLIVANOSGR @MARKOPOULODIMI2 και τον κ. Γιάννη Τραγάκη για να κάνουμε τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ. Το Νοσοκομείο αυτό επί θητείας μου έχει σε σχέση με το 2019 αύξηση του προϋπολογισμού του… pic.twitter.com/gHsHnZyyjS — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 19, 2026

