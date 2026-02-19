Απάντηση Γεωργιάδη για τα επεισόδια: «Δεν δέχομαι ότι η κομμουνιστική-φασιστική βία, θα επικρατήσει της Δημοκρατίας» (vid)

Ο υπουργός Υγείας κατήγγειλε επιθέσεις με αυγά και σπρωξίματα κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Νίκαιας.

Από σοβαρά επεισόδια σημαδεύτηκε η επίσκεψη του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στο Γενικό Κρατικό Νικαίας νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου.

Εργαζόμενοι που διαμαρτύρονταν για τις συνθήκες στο νοσοκομείο επιχείρησαν να εμποδίσουν την είσοδο του υπουργού, ενώ σύμφωνα με τις καταγγελίες, εκτοξεύθηκαν αυγά, μπουκάλια νερού και άλλα αντικείμενα προς το μέρος του, με την κατάσταση να κλιμακώνεται και τις δυνάμεις των ΜΑΤ να παρεμβαίνουν.

«Αυτό το πράγμα ότι ο υπουργός δεν μπορεί να επισκεφθεί ένα δημόσιο νοσοκομείο στο οποίο είναι επικεφαλής ως διοίκηση κυβερνητική, αυτό γίνεται μόνο στην αριστερή και ακροαριστερή αντίθληψη των τραμπούκων», δήλωσε ο δημοσιογράφος Άρης Πορτοσάλτε σχολιάζοντας το βίντεο με τις εικόνες των επεισοδίων.

Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Από την μεριά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του OPEN, υποστήριξε ότι κινδύνευσε η σωματική του ακεραιότητα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, περιγράφοντας σκηνές μεγάλης πίεσης κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο.

«Μας πετάγανε νερά, αυγά, πέτρες. Μας σπρώχνανε και πίσω μου ήταν τα κάγκελα. Θα μπορούσα να είχα εγκλωβιστεί και να έχω τραυματιστεί σοβαρά. Θέλανε να φοβηθώ και να φύγω, αλλά αυτό δεν έγινε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, αναγκάστηκε να εισέλθει στο νοσοκομείο από διαφορετική είσοδο, καθώς οι συγκεντρωμένοι τον αποδοκίμαζαν φωνάζοντας «έξω, έξω» και επιχειρούσαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό που είχε σχηματιστεί γύρω του.

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας έκανε λόγο για βίαιη προσπάθεια παρεμπόδισης της επίσκεψής του, σημειώνοντας ότι «Μερικοί κομμουνιστές προσπάθησαν δια της βίας να με εμποδίσουν να κάνω τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ του Νοσοκομείου Νίκαιας! Δεν τα κατάφεραν διότι δεν τους φοβάμαι. Η Δημοκρατία δεν υποχωρεί ποτέ στην βία!».

Παράλληλα, ανέφερε ότι κατά την άφιξή του «μου πέταξαν ένα αβγό και ένα μπουκάλι νερό» και ότι στη συνέχεια δημιουργήθηκε κλοιός από διαδηλωτές που «άρχισαν να μας σπρώχνουν και να μας βρίζουν, λέγοντάς μας ότι δεν θα μπείτε μέσα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια της έντασης συνελήφθη ένας γιατρός, ο οποίος φέρεται να εξύβρισε και να επιτέθηκε στον υπουργό. Παρά τα επεισόδια, η τελετή των εγκαινίων των νέων ΤΕΠ πραγματοποιήθηκε κανονικά, υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία.

