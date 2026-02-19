Απίστευτο ξύλο σε νοσοκομείο που επισκέφτηκε ο Άδωνις: Με συνοδεία και ασπίδες προστάτευαν τον Υπουργό (vid)

Διαμαρτυρίες για υποστελέχωση και ελλείψεις προσωπικού οδήγησαν σε ένταση με αστυνομικές δυνάμεις στη Νίκαια.

Τρομερή ένταση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου έξω από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Διαμαρτυρόμενοι νοσηλευτές και εργαζόμενοι του νοσοκομείου συγκεντρώθηκαν στο σημείο πραγματοποιώντας στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 15:00, προκειμένου να εκφράσουν την αντίθεσή τους για την κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας και τις συνθήκες λειτουργίας του νοσοκομείου.

Ένταση έξω από το νοσοκομείο κατά την άφιξη του υπουργού

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη ένταση ανάμεσα στους συγκεντρωμένους και τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στον χώρο, με σπρωξίματα και φραστικές αντιπαραθέσεις κατά την άφιξη του υπουργού. Ο Άδωνις Γεωργιάδης αποδοκιμάστηκε έντονα από τους εργαζόμενους την ώρα που εισερχόταν στο νοσοκομείο, ενώ είναι χαρακτηριστική η εικόνα του υπουργού να στριμώχνεται άγρια ανάμεσα σε αστυνομικούς και συγκεντρωμένους.

Οι εργαζόμενοι κατηγορούν την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας για υποστελέχωση και εξάντληση του προσωπικού, κάνοντας λόγο για διπλοβάρδιες, δεκάδες οφειλόμενα ρεπό και σοβαρές ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας της περιοχής.

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι το τμήμα που εγκαινιάστηκε έχει ήδη παρουσιάσει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, αναφέροντας περιστατικά πλημμυρών μετά την ανακαίνιση, καθώς και τη χρήση του ως προσωρινού χώρου νοσηλείας δεκάδων ασθενών σε περιόδους εφημερίας, λόγω έλλειψης διαθέσιμων κλινών.

Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, ενώ η παρουσία της αστυνομίας παρέμεινε ισχυρή καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης του υπουργού στο νοσοκομείο.



