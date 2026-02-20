Πέταξε κατά λάθος 20 ράβδους χρυσού στα σκουπίδια: Επιχείρηση-θρίλερ σε χωματερη της Ιταλίας

Το λάθος μιας στιγμής έστειλε 150.000 ευρώ στη χωματερή και κινητοποίησε τις αρχές που έσπευσαν για τη... διάσωσή τους.

Μια απλή, καθημερινή κίνηση ρουτίνας μετατράπηκε σε εφιάλτη αξίας 150.000 ευρώ, όταν ένας 57χρονος στην Ιταλία πέταξε στα σκουπίδια μια κασετίνα που περιείχε 20 χρυσές ράβδους.

Το λάθος έγινε σε μια παραθαλάσσια περιοχή της Πούλια, όταν η σακούλα με την κασετίνα κατέληξε σε δημόσιο κάδο και από εκεί, όπως συμβαίνει πάντα, πήρε τον δρόμο για τον τοπικό χώρο υγειονομικής ταφής. Μόνο που αυτή τη φορά, τα «σκουπίδια» άξιζαν όσο ένα μικρό διαμέρισμα.

Όταν συνειδητοποιείς τι έκανες

Ο άνδρας κατάλαβε την επόμενη ημέρα τι είχε συμβεί και τότε άρχισε ο πραγματικός πανικός. Πήγε αμέσως στις αρχές, εξηγώντας πως μαζί με τα σκουπίδια είχε πετάξει χωρίς να το καταλάβει την κασετίνα όπου φύλαγε τις ράβδους χρυσού που είχε συγκεντρώσει επί χρόνια. Η επιβεβαίωση από τις κάμερες ασφαλείας έδειξε ότι η ιστορία του δεν ήταν υπερβολή, αλλά μια αληθινή γκάφα τεράστιας αξίας.

Το πρόβλημα ήταν πως τα απορρίμματα είχαν ήδη μεταφερθεί στον χώρο διάθεσης. Κάπου εκεί ξεκίνησε μια αναζήτηση που έμοιαζε περισσότερο με κινηματογραφικό σενάριο παρά με πραγματική επιχείρηση. Αστυνομικοί και εργαζόμενοι έψαχναν μέσα σε βουνά σκουπιδιών για μια μικρή μεταλλική κασετίνα που θα μπορούσε να έχει χαθεί για πάντα.

Ώρες αγωνίας μέσα σε τόνους απορριμμάτων, με την πιθανότητα το πολύτιμο φορτίο να έχει ήδη συμπιεστεί ή καταστραφεί. Και όμως, η τύχη αυτή τη φορά στάθηκε με το μέρος του αφηρημένου ιδιοκτήτη.

Η κασετίνα εντοπίστηκε, εμφανώς ταλαιπωρημένη από τη μεταφορά και τη συμπίεση των απορριμμάτων, αλλά με το περιεχόμενό της ανέπαφο. Οι 20 ράβδοι χρυσού ήταν ακόμη εκεί, σαν να περίμεναν υπομονετικά να επιστρέψουν στον κάτοχό τους.

