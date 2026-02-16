Ανακάλυψη-μαμούθ: Κοίτασμα χρυσού αξίας 72 δισ. ευρώ εντοπίστηκε στην Κίνα

Οι γεωλόγοι μιλούν για πάνω από 1.000 τόνους χρυσού θαμμένους σε βάθος έως 3.000 μέτρων.

Ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα χρυσού που έχουν εντοπιστεί τα τελευταία χρόνια φαίνεται πως κρύβεται στα έγκατα της κινεζικής επαρχίας Χουνάν. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις γεωλόγων, πρόκειται για ένα «υπεργιγάντιο» κοίτασμα, με πιθανές ποσότητες που ξεπερνούν τους 1.000 τόνους χρυσού σε βάθος έως και 3.000 μέτρων.

Η ανακάλυψη έγινε στην περιοχή Ουάνγκου, στην κομητεία Πινγκτζιάνγκ, όπου εντοπίστηκαν περισσότερες από 40 ζώνες πλούσιες σε χρυσό σε βάθος περίπου 2.000 μέτρων. Οι ζώνες αυτές εκτιμάται ότι περιέχουν τουλάχιστον 300 τόνους, ενώ οι βαθύτερες γεωλογικές δομές ενδέχεται να κρύβουν πολύ μεγαλύτερα αποθέματα.

Όταν ο χρυσός φαίνεται… με γυμνό μάτι

Αυτό που εντυπωσίασε ιδιαίτερα τους επιστήμονες δεν ήταν μόνο η ποσότητα, αλλά και η ποιότητα του κοιτάσματος. Σε πολλές από τις γεωτρήσεις, οι πυρήνες του πετρώματος εμφάνιζαν ορατές φλέβες χρυσού, κάτι που σπανίζει στη σύγχρονη μεταλλευτική έρευνα, όπου συνήθως απαιτούνται πολύπλοκες αναλύσεις για την ανίχνευσή του.

Η περιεκτικότητα σε ορισμένα δείγματα έφτανε τα 138 γραμμάρια χρυσού ανά τόνο μεταλλεύματος, ποσοστό εξαιρετικά υψηλό σε σύγκριση με τις περισσότερες υπόγειες στοές παγκοσμίως. Για τους γεωλόγους, ένα τέτοιο επίπεδο συγκέντρωσης θεωρείται ένδειξη κοιτάσματος μεγάλης αξίας και εκμεταλλεύσιμου σε βιομηχανική κλίμακα.

Οι εκτιμήσεις και τα ερωτήματα που μένουν ανοιχτά

Παρά τον ενθουσιασμό, οι ειδικοί κρατούν ακόμη μια επιφύλαξη. Οι περίπου 300 τόνοι που βρίσκονται σε μικρότερο βάθος δεν έχουν επιβεβαιωθεί πλήρως, καθώς οι υπολογισμοί βασίζονται κυρίως σε γεωλογικά μοντέλα και δειγματοληψίες. Αν όμως τα στοιχεία επαληθευτούν, τότε το κοίτασμα αυτό θα συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα στον κόσμο.

Σε μια εποχή όπου οι πρώτες ύλες αποκτούν όλο και μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία, μια τέτοια ανακάλυψη δεν είναι απλώς επιστημονική είδηση. Είναι οικονομική δύναμη σε ακατέργαστη μορφή, θαμμένη χιλιόμετρα κάτω από τη γη.

