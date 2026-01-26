ΒΙΟΛΑΝΤΑ: Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο

Κάμερα ασφαλείας παρακείμενης επιχείρησης κατέγραψε τη στιγμή της τρομερής έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Νέο οπτικό υλικό βλέπει το φως της δημοσιότητας από τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» στα Τρίκαλα.

Κάμερα ασφαλείας παρακείμενης επιχείρησης κατέγραψε τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης, η οποία είχε τραγικό απολογισμό τον θάνατο πέντε γυναικών εργαζομένων.

Ένα δεύτερο βίντεο ντοκουμέντο, αυτή τη φορά από κάμερα ασφαλείας σε κατοικία στην περιοχή της Αγίας Κυριακής, έρχεται στο φως της δημοσιότητας και προκαλεί σοκ. Το υλικό καταγράφει καρέ καρέ τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (26/01).

Στο βίντεο διακρίνεται ότι η ώρα ήταν λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα, όταν η έκρηξη, σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το εργοστάσιο της ΒΙΟΛΑΝΤΑ, φώτισε τον ουρανό, μετατρέποντας το σκοτάδι σε εκτυφλωτική λάμψη μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Το βίντεο που δημοσίευσε το trikalaopinion.gr αποτυπώνει με σαφήνεια το μέγεθος και την ένταση της έκρηξης.

Δείτε το βίντεο:

Τα πιθανά αίτια της τραγωδίας στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»

Η σφοδρότητα της έκρηξης προκάλεσε σοβαρές ζημιές στις εγκαταστάσεις, με τα πάνελ του κτηρίου να ανοίγουν και μέρος της σκεπής να καταρρέει. Από την ισχυρή έκρηξη κατέρρευσε πλήρως και ένας τοίχος, με αποτέλεσμα το κτήριο να «κοπεί» στα δύο, σύμφωνα με πληροφορίες του trikkipress.gr.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε παλαιότερο κτήριο της μπισκοτοβιομηχανίας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ». Μπροστά από το συγκεκριμένο κτήριο είχε ανεγερθεί η νέα, υπερσύγχρονη μονάδα της εταιρείας, η οποία δεν επηρεάστηκε από την έκρηξη.

Η έκρηξη φέρεται να εκδηλώθηκε στο κέντρο του κτηρίου που υπέστη ολική καταστροφή, ενώ η φωτιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον συγκεκριμένο χώρο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου. Ωστόσο, εξετάζεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από διαρροή προπανίου, αμμωνίας ή άλλου εύφλεκτου αερίου.

Στο σημείο λειτουργούσαν φούρνοι της εταιρείας, γεγονός που οδηγεί τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια για τα αίτια της τραγωδίας.

