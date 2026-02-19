Ο παράξενος παγετώνας στη Νορβηγία που παρακολουθεί εδώ και χρόνια η NASA και το φαινόμενο που παρατηρείται από το 2023.

Τα τελευταία χρόνια, η NASA παρακολουθεί την κίνηση των πάγων στο Edgeøya, ένα νησί στο νοτιοανατολικό Σβάλμπαρντ της Νορβηγίας, και ειδικότερα του παγετώνα Stonebreen. Η περιοχή, σχεδόν ακατοίκητη, χαρακτηρίζεται από εκτεταμένες επιφάνειες πάγου που μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια του έτους. Αυτές τις αλλαγές η Υπηρεσία τις αποκαλεί «παλμούς» και τις απεικονίζει με κόκκινο χρώμα σε ένα κινούμενο γράφημα στον ιστότοπό της.

Δηλαδή, ο πάγος που αποτυπώνεται στο παρακάτω βίντεο δεν είναι κόκκινος, αλλά το συγκεκριμένο χρώμα το επέλεξε η NASA για να δείξει τις μεταβολές που υφίσταται ο επιφανειακός πάγος κατά τη διάρκεια του έτους, ως αποτέλεσμα «της επιτάχυνσης και επιβράδυνσης του ανάλογα με τις εποχές». Το γράφημα βασίζεται σε δεδομένα που συλλέχθηκαν μεταξύ 2014 και 2022 και παρουσιάζει τις μεταβολές του πάγου του Stonebreen κάθε μήνα.

Έτσι, τον χειμώνα και την άνοιξη ο πάγος κινείται πιο αργά, ενώ στα τέλη του καλοκαιριού μετατοπίζεται προς τη θάλασσα «με ταχύτητες που ξεπερνούν τα 1.200 μέτρα τον χρόνο». Οι επιταχύνσεις που παρατηρούνται το καλοκαίρι «οφείλονται στο νερό τήξης που διεισδύει από την επιφάνεια έως τη βάση του παγετώνα, εκεί όπου ο πάγος ακουμπά στον βράχο», εξηγεί ο Chad Greene, παγετωνολόγος στο Εργαστήριο Αεριώθησης (JPL) της NASA.

Στο ακόλουθο γράφημα, όσο πιο σκούρος «γίνεται» ο πάγος, τόσο μεγαλύτερη είναι η κίνηση που καταγράφεται.

Heartbeat 💓

Is coming in so strong



This isn’t a real heartbeat—it’s a visualization of @NASAJPL data showing ice flow on Svalbard’s Stonebreen glacier. As the seasons change, the flow of ice speeds up and slows down, forming a heart shape that appears to beat. pic.twitter.com/GZk1zlyo76 — NASA Earth (@NASAEarth) February 14, 2026

Οι παράξενοι «παγετώνες ολίσθησης»

Ο Stonebreen είναι ένας ιδιαίτερος παγετώνας. Συγκεκριμένα, είναι «παγετώνας ολίσθησης» (surge glacier), που χαρακτηρίζεται από ξαφνική και πολύ γρήγορη προέλαση για σύντομο χρονικό διάστημα, αφού προηγουμένως έχει παραμείνει σχετικά σταθερός ή κινούνταν πολύ αργά για χρόνια ή ακόμη και δεκαετίες. Μόνο το 1% των παγετώνων παγκοσμίως είναι τέτοιου τύπου, αν και στο Σβάλμπαρντ είναι πιο συχνοί.

Σύμφωνα με τη NASA, πριν από το 2023 ο Stonebreen πέρασε αρκετά χρόνια αυξανόμενος με μεγάλη ταχύτητα λόγω της τήξης του μετώπου του. Ακόμη και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ανάπτυξης, ο παγετώνας ακολουθούσε έναν εποχικό ρυθμό -επιταχυνόταν το καλοκαίρι και επιβραδυνόταν τον χειμώνα- «ενώ συνέχιζε τη γενικά ταχύτερη ροή του προς τη Θάλασσα του Μπάρεντς».

Ωστόσο, από το 2023 ο παγετώνας έχει ουσιαστικά σταματήσει. Υπάρχει μόνο μια μικρή εξαίρεση το καλοκαίρι, όταν η τήξη προκαλεί μια ελαφρά ολίσθηση του παγετώνα. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι ο Stonebreen έχει εισέλθει σε φάση ηρεμίας. «Αυτοί οι εποχικοί παλμοί που μοιάζουν με χτύπους καρδιάς», καταλήγει η NASA.

