Σε ηλικία μόλις εννέα ετών, ένα παιδί κατάφερε να αλλάξει ριζικά την καθημερινότητά του με μια επέμβαση που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν απαγορευτική για τόσο μικρές ηλικίες. Η διαφορά στο μήκος των ποδιών του δεν ήταν απλώς αισθητικό ζήτημα, αλλά μια κατάσταση που θα επηρέαζε την ανάπτυξη, τις αρθρώσεις και τον τρόπο που θα κινούνταν μεγαλώνοντας.

Η επιλογή της χειρουργικής επιμήκυνσης άκρου παραμένει από τις πιο αμφιλεγόμενες πρακτικές στην ορθοπαιδική. Για πολλούς συνδέεται με την αναζήτηση ύψους για λόγους εμφάνισης. Εδώ όμως δεν μιλάμε για ματαιοδοξία, αλλά για λειτουργικότητα και ποιότητα ζωής ενός παιδιού που ήθελε απλώς να τρέχει και να παίζει χωρίς περιορισμούς.

Η επανάσταση της μαγνητικής επιμήκυνσης στα παιδιά

Το παιδί γεννήθηκε με μια σπάνια πάθηση που οδήγησε το ένα του πόδι να αναπτυχθεί λιγότερο, αφήνοντας διαφορά αρκετών εκατοστών. Οι γιατροί προειδοποιούσαν ότι με τα χρόνια το χάσμα θα μεγάλωνε και θα δημιουργούσε προβλήματα σε ισχία και γόνατα. Στην πράξη αυτό σήμαινε έναν διαφορετικό τρόπο βάδισης, σχόλια από συμμαθητές και μια διαρκή υπενθύμιση ότι το σώμα του λειτουργούσε αλλιώς.

Η λύση που του προτάθηκε δεν ήταν η κλασική εξωτερική μεταλλική συσκευή, η οποία συνδέεται συχνά με πόνο, μολύνσεις και μακρά αποκατάσταση. Αντί γι’ αυτό, εφαρμόστηκε μια νεότερη τεχνική με τηλεσκοπικό ήλο μέσα στο οστό του μηρού. Μετά την τομή του οστού, ο μηχανισμός επιμήκυνε σταδιακά το άκρο περίπου ένα χιλιοστό την ημέρα, ενεργοποιούμενος εξωτερικά με μαγνητική συσκευή, τρεις φορές ημερησίως.

Η διαδικασία κράτησε λίγες εβδομάδες, ενώ το παιδί έμεινε στο νοσοκομείο λιγότερο από 7 ημέρες. Σταδιακά, ο οργανισμός δημιούργησε νέο οστικό ιστό γεφυρώνοντας το κενό. Μέσα σε περίπου έξι εβδομάδες το πόδι είχε μεγαλώσει τρία εκατοστά, μια διαφορά που για έναν ενήλικο ίσως φαίνεται μικρή, για ένα παιδί όμως αλλάζει τα πάντα.

Τέσσερις μήνες αργότερα ο μηχανισμός αφαιρέθηκε και η αποκατάσταση χαρακτηρίστηκε εντυπωσιακή. Το παιδί επέστρεψε σε φυσιολογικούς ρυθμούς, τρέχει, παίζει και αστειεύεται πως πλέον «είναι πιο ψηλό από τους φίλους του».

Οι γιατροί εκτιμούν ότι ίσως χρειαστεί στο μέλλον αντίστοιχη παρέμβαση και στην κνήμη, όμως η επιτυχία της πρώτης επέμβασης ανοίγει δρόμο για περισσότερα παιδιά με παρόμοιες παθήσεις. Και κάπου εδώ συνειδητοποιείς ότι η τεχνολογία δεν υπόσχεται θαύματα. Υπόσχεται κανονικότητα. Και για ένα παιδί, αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο.

