Φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα: Εντοπίστηκαν 3 απανθρακωμένες γυναίκες

Σε τραγωδία εξελίσσεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, καθώς η πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν τις σορούς.

Τραγική εξέλιξη στη μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει από τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις τις μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν τρεις σορούς, ενώ αγνοούνται ακόμα δύο άτομα.

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική τα ξημερώματα όταν λίγο πριν από τις 4:00 ξέσπασε πυρκαγιά από έκρηξη σε εργοστάσιο τροφίμων στα Τρίκαλα. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε πτέρυγα του εργοστασίου όπου μέσα βρίσκονταν 13 άτομα.

Από αυτά 8 άτομα απομακρύνθηκαν από το εργοστάσιο ενώ λίγο αργότερα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής εντόπισαν τις σορούς τρεις γυναικών από τις πέντε συνολικά που αγνοούνταν.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τους εργαζόμενους που βγήκαν από το εργοστάσιο, οι 3 παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ 2 μετέβησαν σε νοσοκομείο με δικά τους οχήματα.

Όπως αναφέρει η πυροσβεστική, προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη και στο σημείο βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες καθώς και η ΕΜΑΚ. Επιπλέον, έχει μεταβεί και η ΕΜΑΚ από την Λαμία, ενώ έχει δοθεί εντολή να μεταβεί και η ΔΑΕΕ. Ακόμη, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τμήμα της επιχείρησης έχει καταρρεύσει.

Η κατάσβεση της πυρκαγιάς συνεχίζεται με τις δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί και να επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

