Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα»: «Καταπέλτης» το πόρισμα της Πυροσβεστικής (vid)

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» για τη φονική έκρηξη με πέντε νεκρές, μετά το βαρύ πόρισμα της Πυροσβεστικής που δείχνει εγκληματικές παραλείψεις και αδιαφορία για τη διαρροή.

Μετά από μια απολογία που κράτησε πέντε ώρες, ο Ανακριτής και ο Εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση του 52χρονου ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα».

Η κατηγορία εις βάρος του είναι πλέον πολύ βαριά, καθώς μετατράπηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ο ίδιος θα παραμείνει στη φυλακή μέχρι τη δίκη, ενώ αναμένεται η μεταφορά του σε σωφρονιστικό κατάστημα εκτός Τρικάλων.

«Δεν ήξερα τίποτα», υποστήριξε ο ίδιος

Ο ιδιοκτήτης δήλωσε συγκλονισμένος και ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε για τον κίνδυνο. Μάλιστα, ανέφερε ότι στον ίδιο χώρο έπαιζαν συχνά ακόμα και τα δικά του παιδιά. Υποστήριξε επίσης πως είχε δώσει «λευκή επιταγή» σε συνεργάτες του για να κάνουν ό,τι χρειαζόταν για την ασφάλεια.

Η είδηση για την οσμή υγραερίου έφτασε πολύ αργά στα αυτιά του και υπέδειξε άλλους συνεργάτες ως υπεύθυνους που υπέγραφαν για τις εργασίες.

Το πόρισμα που «καίει» τη διοίκηση

Η έρευνα της Πυροσβεστικής αποκάλυψε σοβαρές παρανομίες και παραλείψεις που οδήγησαν στην τραγωδία:

Παράνομο υπόγειο : Η έκρηξη έγινε σε υπόγειο χώρο που δεν είχε νόμιμη άδεια οικοδομής

: Η έκρηξη έγινε σε υπόγειο χώρο που δεν είχε νόμιμη άδεια οικοδομής Προβληματικές σωληνώσεις : Εντοπίστηκαν σοβαρές παραβάσεις στις δεξαμενές και το δίκτυο προπανίους

: Εντοπίστηκαν σοβαρές παραβάσεις στις δεξαμενές και το δίκτυο προπανίους Απενεργοποιημένη ασφάλεια: Ακόμα κι αν υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής, δεν θα λειτουργούσαν γιατί η ηλεκτροβάνα που κόβει το αέριο ήταν αποσυνδεδεμένης

Αγνοούσαν τη μυρωδιά του γκαζιού

Το πιο τραγικό στοιχείο είναι ότι οι εργαζόμενες είχαν προειδοποιήσει. Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, το τελευταίο διάστημα πριν την έκρηξη υπήρχε έντονη μυρωδιά γκαζιού στις τουαλέτες και τη λάντζα.

Παρόλο που ενημέρωσαν τους προϊσταμένους, οι υπεύθυνοι της διοίκησης φέρονται να τους έλεγαν ότι η μυρωδιά «προέρχεται από αλλού» και ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, χωρίς να λάβουν κανένα μέτρο προστασίας.

