Waldorf Astoria: Προς πώληση από την κινεζική κυβέρνηση το εμβληματικό ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης

Στο σφυρί βγαίνει το ιστορικό Waldorf Astoria στο Μανχάταν, μετά από ανακαίνιση 3,4 δισ. ευρώ. Η συμφωνία μπορεί να ξεπεράσει το 1 δισ. δολάρια και να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες της δεκαετίας.

Η κινεζική κυβέρνηση προχωρά στην πώληση ενός από τα πιο εμβληματικά ακίνητα που διαθέτει εκτός συνόρων, βγάζοντας στο σφυρί το ιστορικό Waldorf Astoria New York στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Η επικείμενη συναλλαγή εκτιμάται ότι μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες ακινήτων της τελευταίας δεκαετίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το εμβληματικό ξενοδοχείο επαναλειτούργησε μόλις πριν από λίγους μήνες, ύστερα από πολυετή ανακαίνιση που ξεπέρασε κατά πολύ τον αρχικό σχεδιασμό, τόσο σε χρόνο όσο και σε κόστος. Πηγές με γνώση των εργασιών αναφέρουν ότι η ιδιοκτήτρια εταιρεία προτίθεται να εκκινήσει την επίσημη διαδικασία προώθησης μέσα στον επόμενο μήνα, με τη συμβουλευτική υποστήριξη της επενδυτικής τράπεζας ακινήτων Eastdil Secured - σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal.

Η προς πώληση συμφωνία αφορά το ξενοδοχειακό σκέλος του συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένων των εστιατορίων, των εμπορικών χώρων και των λοιπών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων. Αντιθέτως, οι πολυτελείς κατοικίες που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της ανακατασκευής θα συνεχίσουν να διατίθενται αυτόνομα στην αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι Κινέζοι επενδυτές απέκτησαν το ακίνητο το 2014 έναντι 1,95 δισ. δολαρίων, ενώ ακολούθησε επένδυση άνω των 2 δισ. δολαρίων για την εκ βάθρων μετατροπή του. Αν και δεν αναμένεται να ανακτηθεί το σύνολο των κεφαλαίων που διοχετεύθηκαν στο έργο, εκτιμάται πως η τελική τιμή πώλησης θα μπορούσε να υπερβεί το 1 δισ. δολάρια - επίπεδο που περιορίζει σημαντικά τον κύκλο των δυνητικών αγοραστών.

Μεταξύ των πιθανών ενδιαφερόμενων φέρονται να περιλαμβάνονται κρατικά επενδυτικά ταμεία από τη Μέση Ανατολή και την Ασία, καθώς και άλλων χωρών. Επενδυτικά σχήματα που συνδέονται με το Κατάρ διαθέτουν ήδη ισχυρή παρουσία στη Νέα Υόρκη, κατέχοντας εμβληματικά ξενοδοχεία όπως το The St. Regis New York και το The Plaza Hotel.

Το κτίριο, που καταλαμβάνει ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο στην Park Avenue, παρέμεινε κλειστό επί μια οκταετία. Η επαναλειτουργία του το περασμένο φθινόπωρο σηματοδότησε την ολοκλήρωση μίας από τις πλέον φιλόδοξες και σύνθετες αναπλάσεις ακινήτων στις ΗΠΑ.

Η ριζική αναδιαμόρφωση μείωσε τον αριθμό των δωματίων από 1.400 σε 375, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκαν 372 ιδιωτικές κατοικίες υψηλών προδιαγραφών. Το αρχικό κόστος, που είχε εκτιμηθεί περί τα 850 εκατ. ευρώ, εκτοξεύθηκε τελικά στα 3,4 δισ. ευρώ, αποτυπώνοντας το μέγεθος και τη δυσκολία του εγχειρήματος.

