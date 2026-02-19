Μεγάλη διαδικτυακή εκστρατεία: Οι κόκκινοι προς εξαφάνιση σκίουροι πρέπει να αποκτήσουν το δικό τους emoji

Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει ξεκινήσει μεγάλη εκστρατεία για την διάσωση του κόκκινου σκίουρου που απειλείται με εξαφάνιση.

Μια διαδικτυακή συλλογή υπογραφών έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα, με αίτημα την δημιουργία ενός emoji κόκκινου σκίουρου, στο πλαίσιο προσπαθειών να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για ένα από τα πιο απειλούμενα εγχώρια θηλαστικά του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η εκστρατεία, που ηγούνται οι The Wildlife Trusts και η Center Parcs, υποστηρίζει ότι η εισαγωγή του ζώου στη βιβλιοθήκη emoji θα μπορούσε να βοηθήσει να παραμείνει ορατό στις καθημερινές συζητήσεις, ιδιαίτερα μεταξύ των νεότερων χρηστών που επικοινωνούν μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

Η έρευνα της Censuswide

Αυτό συνέβη μετά από μια έρευνα της Censuswide σε 2.000 παιδιά του Ηνωμένου Βασιλείου ηλικίας 8 έως 15 ετών, η οποία έδειξε ότι το 34% δεν ήξερε ότι οι κόκκινοι σκίουροι ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 33% δεν ήταν σίγουρο ή αγνοούσε αν το είδος είναι απειλούμενο στη χώρα.

Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι το 10% των παιδιών δεν μπορούσε να αναγνωρίσει σωστά τον κόκκινο σκίουρο από φωτογραφίες, μπερδεύοντας τον με τον κοινό γκρίζο σκίουρο. Επίσης, τα 2/3 των παιδιών στη Βρετανία (40%) θεωρούσαν λανθασμένα ότι οι κόκκινοι σκίουροι μπορούν ακόμα να φανούν σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι κόκκινοι σκίουροι έχουν υποστεί ταχεία μείωση

Τις τελευταίες δεκαετίες το συγκεκριμένο είδος έχει υποστεί ταχεία μείωση. Οι αριθμοί έχουν μειωθεί από τα περίπου 3,5 εκατομμύρια στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν ήταν από 150 χρόνια σε μόλις 120.000 σήμερα, με τους κόκκινους σκίουρους να βρίσκονται πλέον μόνο σε λίγες περιοχές της χώρας. Αυτό οφείλεται στην απώλεια οικοτόπων και στην εισαγωγή των εισβολικών γκρίζων σκίουρων από τη Βόρεια Αμερική, οι οποίοι φέρουν τον ιό squirrelpox.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει emoji σκίουρου διαθέσιμο για χρήστες smartphone σε όλο τον κόσμο, παρά μόνο το βορειοαμερικανικό chipmunk. Ωστόσο, η έρευνα της Censuswide, που ανατέθηκε από την Center Parcs, έδειξε ότι το 86% των Βρετανών παιδιών πίστευε ότι το emoji του chipmunk είναι σκίουρος.

Μέσω της συλλογής υπογραφών, η Center Parcs ελπίζει ότι το κοινό θα δείξει την υποστήριξή του για τη δημιουργία ενός emoji κόκκινου σκίουρου, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι τα μικρά αυτά ζώα δεν θα χαθούν ούτε από την ενημέρωση του κοινού στη Βρετανία ούτε από τα τοπία της.

