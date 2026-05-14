Σε ισόβια καταδικάστηκε γυναίκα που δολοφόνησε τον σύζυγό της και μετά έγραψε βιβλίο για το πένθος

Σε ισόβια χωρίς την δυνατότητα αναστολής καταδικάστηκε μία μητέρα από τις ΗΠΑ η οποία δηλητηρίασε τον σύζυγό της και μετά έγραψε ένα παιδικό βιβλίο για να βοηθήσει τα παιδιά της να επεξεργαστούν το πένθος τους για το θάνατό του.

Τον περασμένο Μάρτιο, οι ένορκοι έκριναν ότι η Κούρι Ρίτσινς από τη Γιούτα σκότωσε τον σύζυγό της το 2022, αφού τον δηλητηρίασε με φεντανύλη την οποία έριξε στο ποτό του.

