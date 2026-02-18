Νέο εργαλείο Google: Πώς μπορείς να δεις και να διαγράψεις στοιχεία σου από το ίντερνετ

Η Google δίνει τη δυνατότητα να περιορίσεις την έκθεση προσωπικών πληροφοριών στις αναζητήσεις.

Η Google έφτιαξε ένα νέο εργαλείο που υπόσχεται κάτι που μέχρι πριν λίγα χρόνια έμοιαζε σχεδόν αδύνατο. Να μπορείς να δεις ποια προσωπικά σου δεδομένα εμφανίζονται στο ίντερνετ και να ζητήσεις να εξαφανιστούν από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Όχι από ολόκληρο το διαδίκτυο, αλλά από εκεί που ξεκινούν τα περισσότερα... περίεργα βλέμματα. Από την ίδια την Google.

Το εργαλείο ονομάζεται «Αποτελέσματα για εσένα» και είναι διαθέσιμο μόνο μέσα από την εφαρμογή της Google σε κινητά τηλέφωνα. Μέσα από αυτό, ο χρήστης μπορεί να δηλώσει στοιχεία όπως όνομα, τηλέφωνο, email ή διεύθυνση και το σύστημα θα ελέγχει περιοδικά αν εμφανίζονται δημόσια στο διαδίκτυο.

Τι αλλάζει πρακτικά για τον χρήστη

Αν η Google εντοπίσει τέτοια δεδομένα, στέλνει ειδοποίηση και δίνει τη δυνατότητα να ζητήσεις την αφαίρεσή τους από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Δηλαδή, αν κάποιος ψάξει το όνομά σου, να μην εμφανίζονται εύκολα στοιχεία επικοινωνίας ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα που ίσως έχουν δημοσιευτεί κάπου χωρίς να το γνωρίζεις.

Η διαδικασία είναι σχετικά απλή. Μέσα από την εφαρμογή, πατάς στη φωτογραφία προφίλ, επιλέγεις την ενότητα «Αποτελέσματα για εσένα» και προσθέτεις τα προσωπικά στοιχεία που θέλεις να παρακολουθεί το σύστημα. Έπειτα, η Google κάνει αυτόματους ελέγχους και σε ενημερώνει αν βρει κάτι σχετικό στο μέλλον.

Από εκεί και πέρα, μπορείς να υποβάλεις αίτημα αφαίρεσης επιλέγοντας ότι «εμφανίζεται η προσωπική μου πληροφορία και δεν θέλω να φαίνεται». Η εταιρεία εξετάζει το αίτημα και εμφανίζει την πορεία του, αν εγκρίθηκε, απορρίφθηκε ή παραμένει σε εξέλιξη. Χρειάζονται συνήθως μερικές ημέρες μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να σταλεί σχετική ενημέρωση μέσω email.

Φυσικά, υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Τα δεδομένα δεν διαγράφονται από το ίδιο το site που τα φιλοξενεί, αλλά παύουν να εμφανίζονται εύκολα στα αποτελέσματα της αναζήτησης. Με απλά λόγια, γίνονται πολύ πιο δύσκολο να τα βρει κάποιος τυχαία.

Σε μια εποχή που σχεδόν όλοι έχουμε αφήσει ψηφιακά ίχνη παντού, η δυνατότητα να ελέγχεις τι φαίνεται για σένα στο Google μοιάζει με μια μικρή, αλλά ουσιαστική, μορφή ψηφιακού ελέγχου. Όχι απόλυτη προστασία, αλλά σίγουρα ένα βήμα προς το να μην είναι τα προσωπικά σου δεδομένα τόσο εκτεθειμένα όσο πριν.

